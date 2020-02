Hô hào chặn xe cứu thương, đánh công an, đại ca Cự "bài" lãnh án

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 12:30 PM (GMT+7)

Trương Phú Cự, tức Cự "bài", đại ca cộm cán ở biển Hải Tiến (Thanh Hóa), bị cáo buộc kích động, hô hào nhiều người chặn xe cứu thương, đánh công an trong vụ hỗn chiến gây náo loạn biển Hải Tiến.

Sáng nay (21-2), TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án vụ án sơ thẩm hình sự "Chống người thi hành công vụ" mà cơ quan này đã đưa ra xét xử ngày 18-2, đối với các bị cáo Trương Phú Cự (SN 1957; tức Cự "bài", Cự "đen"), Trương Phú Huân (SN 1982), Trương Phú Hồng (SN 1958), tất cả cùng ngụ xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Trương Minh Thành (SN 1991, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) theo quy định tại Điểm C, Khoản 2, Điều 330 Bộ Luật Hình sự.

Đây là vụ "hỗn chiến" gây náo loạn biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gây bức xúc trong nhân dân. Manh động hơn, trong vụ việc này, nhóm Cự "bài" còn xúi giục, kích động người dân chặn xe cứu thương, đánh công an, gây mất an ninh trật tự khu du lịch biển Hải Tiến.

Sau 1 buổi xét hỏi, tranh tụng (chiều 19-2) và 1 ngày nghị án (20-2), sáng nay (21-2), HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với các bị cáo trên.

Với chứng cứ, hồ sơ có trong vụ án, HĐXX xác định hành vi Trương Phú Cự, Trương Phú Huân, Trương Phú Hồng, Trương Minh Thành đã cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ" nên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố trước tòa theo quy định tại Điểm C, Khoản 2, Điều 330 Bộ Luật Hình sự và tuyên phạt Trương Phú Cự 30 tháng tù, Trương Phú Huân 24 tháng tù, Trương Minh Thành 29 tháng tù giam.

Từ trái qua: Trương Phú Huân, Trương Phú Cự, Trương Phú Hồng, Trương Minh Thành tại tòa

Riêng Trương Phú Hồng, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lần đầu phạm tội và có công giúp Công an xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa) trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nên HĐXX đã tuyên phạt 20 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, do xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh nên khoảng 12h50 ngày 23-6-2019, Trương Phú Cự tới nhà hàng Hưng Thịnh 1 (xã Hoằng Tiến) tìm Nguyễn Văn Hiệp (nhân viên nhà hàng) để nói chuyện và có cãi nhau với một số phụ nữ tại nhà này. Sau đó, Cự "đen" bỏ về nhà hàng Cự Bài 2.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Cự "đen" cùng nhiều người khác lại đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 để tìm Hiệp nhưng không gặp nên Cự và nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Cự dùng tay tát vào mặt anh Hải là nhân viên thì bị Hải đấm lại, Cự bỏ chạy ra ngoài.

Trương Phú Cự - người hô hào xúi giục chặn xe cứu thương, đánh công an lãnh 30 tháng tù giam

Cùng lúc đó, nhóm người đi cùng Cự dùng gạch, đá, vỏ chai, gậy, xô xát, ném nhau với nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1, khiến 2 nhân viên nhà hàng bị thương, một số tài sản nhà hàng hư hỏng.

Khi lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa tới hiện trường ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và gọi xe cứu thương đưa những người bị thương đi cấp cứu, Cự "đen" đã có lời nói hô hào xúi giục, kích động nhiều người khác ra chặn xe cứu thương, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một số người dân đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Đáng chú ý, trong số 4 bị cáo trên, Trương Phú Hồng là người đầu tiên chạy ra chặn xe cứu thương, khi công an tới can thiệp yêu cầu ra ngoài thì Hồng giằng co, có nhiều lời nói xúi giục, kích động người khác chống lại lực lượng chức năng. Hồng cầm điện thoại quay phim, chỉ thẳng mặt nhiều công an chửi bới.

Trương Phú Hồng bị tuyên 20 tháng cho hưởng án treo

Còn Trương Phú Huân đứng chặn trước đầu xe cứu thương, giằng co, chửi bới lực lượng công an đồng thời dùng tay tát vào mặt cán bộ công an huyện Hoàng Ngọc Th. rồi tiếp tục đuổi tấn công anh Th., mặc dù cán bộ này đã giơ thẻ giới thiệu là công an làm nhiệm vụ.

Sự việc chỉ dừng lại khi Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường thêm lực lượng để hỗ trợ giải tán đám đông, lúc này xe cứu thương mới đưa được người đi cấp cứu.

