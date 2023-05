Hì hục đẩy xe ăn trộm về nhà, đang phá khóa thì bị bắt

Ngày 9/5, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã phát hiện, triệt xóa một nhóm các đối tượng thuê trọ để làm nơi cất giấu xe trộm cắp, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Công an phát hiện các đối tượng đang phá khoá xe tại nhà trọ

Theo điều tra, ngày 7/5, chị D. (quê tỉnh Kiên Giang) đến Công an phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An trình báo bị mất trộm xe mô tô ở nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương và cho biết, thông tin vị trí định vị GPS của xe đang ở tại khu vực tổ 25, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đã vào cuộc kiểm tra, xác minh ban đầu. Qua kiểm tra hành chính tại căn nhà không số thuộc tổ 25, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô của chị D đang được cất giấu tại đây. Được biết căn nhà này do đối tượng Lê Duy Khánh (SN 1992; HKTT: tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) thuê ở. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng còn có 3 người khác.

Tang vật thu giữ

Qua làm việc, đối tượng Khánh khai nhận do không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm xe mô tô của chị D. tại dãy trọ thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, vì không có chìa khóa xe nên Khánh đã nhờ Lê Văn Tuấn (SN 1978; HKTT: tỉnh Thanh Hóa) hỗ trợ đẩy xe trộm được từ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một về cất giấu tại căn nhà thuê không số thuộc tổ 25, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp.

Sau khi về phòng trọ, Khánh đã gọi điện cho Lê Trọng Giang (SN 1992, HKTT Bình Phước) và Nguyễn Quang Trung (SN 1988; HKTT: tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đến để thay ổ khóa xe. Khi các đối tượng đang thay khóa thì bị Công an phường Tân Đông Hiệp kiểm tra phát hiện, thu giữ được nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

