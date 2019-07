Hé lộ những chi tiết đắt giá giúp phá vụ án nữ sinh giao gà

Thứ Ba, ngày 02/07/2019 10:00 AM (GMT+7)

Thời gian vừa qua, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm và sát hại xảy ra tại địa bàn tỉnh Điện Biên đã gây dư luận xôn xao cả nước, được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo sớm làm sáng tỏ vụ án. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đánh giá là vụ án điển hình của tội phạm hình sự.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt, khởi tố 9 bị can về các tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Giữ người trái pháp luật” và “Không tố giác tội phạm”. Để đạt được kết quả đó, có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Kỹ thuật hình sự Bộ Công an và Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Điện Biên.

Khoảng 22h ngày 4-2-2019, Công an TP Điện Biên Phủ tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về việc: Khoảng 19h cùng ngày, con gái bà Hiền là Cao Mỹ Duyên (SN 1997), phụ bán gà cho mẹ ở chợ Mường Thanh sử dụng xe môtô chở gà đi giao cho khách tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ nhưng sau đó, không thấy Duyên về nhà, không liên lạc được điện thoại và không rõ Duyên ở đâu.

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, Công an TP Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên phối hợp truy tìm. Đến 10h30 ngày 7-2, đã phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi Cao Mỹ Duyên nằm ngửa trên 1 lớp trấu dày khoảng 7cm, phần trấu phía dưới vai trái tử thi trượt ở phía trong 2cm, ngoài ra, toàn bộ các phần trấu khác phía dưới tiếp xúc xung quanh tử thi còn nguyên vẹn, không bị xê dịch. Đầu tử thi đội mũ lưỡi trai màu đỏ bên trong và mũ bảo hiểm xanh bên ngoài, tình trạng xô lệch che một phần mặt, trên cả hai mũ có dính đất và chất màu nâu đã khô nghi máu, bên trong mặc áo xám cổ cao dài tay, bên dưới chỉ mặc quần lót.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT nhận định, đây không phải là hiện trường chính mà chỉ là hiện trường giấu xác nạn nhân, tử thi được đối tượng gây án đưa từ nơi khác đến đặt vào hiện trường. Đối tượng gây án phải có từ 2 đối tượng trở lên, phải thông thuộc địa bàn, biết ngôi nhà trên không có người ở nên đã giấu xác nạn nhân.

Về khám nghiệm tử thi, hoen tử thi ở mặt sau cơ thể chưa ổn định, vùng cổ có một rãnh hằn đứt đoạn…, hai tay dính máu khô, có ít vết xây xát nhẹ, não xung huyết, không đụng dập. Tổ chức phần mềm dưới da vùng cổ tương ứng với vết hằn xơ cứng, màu đỏ tím. Sụn giáp, khí quản xung huyết, không gãy vỡ. Trong lòng khí quản có nhiều dịch, bọt hồng… Mở dạ dày thấy có nhiều thức ăn chưa nhuyễn, niêm mạc dạ dày bình thường.

Qúa trình khám nghiệm tử thi đã thu các mẫu gửi giám định để phục vụ điều tra Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên sơ bộ kết luận nguyên nhân chết của Cao Mỹ Duyên là ngạt do chèn ép cơ học vùng cổ… Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã giúp Ban chuyên án xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị, tạo hiện trường giả, xóa dấu vết để che giấu hành vi phạm tội để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ban Chuyên án đã khoanh vùng, sàng lọc, dựng lên các đối tượng nghi vấn để tiến hành các hoạt động điều tra và hoạt động nghiệp vụ trinh sát phù hợp.

Trần Thị Hiền - mẹ ruột của nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Qua rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy trên địa bàn nổi lên đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Nhà Công gần hiện trường phát hiện tử thi, người phát hiện tử thi đầu tiên là Bùi Thị Kim Thu là vợ của Công. Căn nhà hoang phát hiện tử thi là của chị Bùi Thị Thơm (em gái ruột Công). Công có 1 xe ôtô tải loại trọng tải 750kg BKS: 27C-034.75, kiểm tra trên thùng xe có nhiều dấu vết nghi là máu. Lập tức, Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ mẫu các dấu vết nghi máu và đất có trên thùng xe ôtô của Công để gửi giám định.

Ngày 16-2, Ban chuyên án gồm: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh Điện Biên cùng với Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) họp đánh giá tài liệu chứng cứ thu thập và lời khai của các đối tượng, phân tích về các dấu vết thương tích trên vùng cổ với hung khí gây án, thức ăn trong dạ dày nạn nhân, nhận định thời gian tử vong của nạn nhân đến thời điểm khám nghiệm. Các đối tượng khai nhận dùng côn inox siết cổ chị Duyên 2 lần (vào ngày 4-2 khi bắt giữ và tối 6-2 khi sát hại nạn nhân) và hiếp, trói, giữ Duyên trên thùng xe ôtô của Bùi Văn Công.

Trong khi đó, ngày 5-2 và ngày 6-2, Công vẫn lái xe ôtô chở vợ đi lễ và đi động tham quan. Nhận định có thể các đối tượng vẫn cho Duyên ăn uống trong thời gian giữ hoặc đã cho Duyên uống thuốc ngủ trong khi đó quá trình khám nghiệm tử thi không thu mẫu phủ tạng và thức ăn trong dạ dày nên không có cơ sở xác định. Xét thấy cần thiết phải khai quật tử thi để làm rõ những nội dung trên, ngày 17-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Viện Khoa học hình sự tiến hành khai quật tử thi Cao Mỹ Duyên. Mục đích, khai quật tử thi để lấy mẫu giám định vi thể vết thương tích vùng cổ, lấy mẫu phủ tạng và mẫu thức ăn trong dạ dày để giám định tìm độc chất, thuốc gây mê, thuốc ngủ, chất ma túy.

Do đối tượng trong vụ án đã có sự bàn bạc, không khai báo để che giấu hiện trường, xóa dấu vết liên quan như tắm rửa cho nạn nhân, giặt đồ, vứt bỏ các đồ vật liên quan nên cơ quan điều tra và các cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, thu thập dấu vết sinh học. 45 ngày sau khi phát hiện nạn nhân, các đối tượng mới khai báo hiện trường, chính nơi giữ, hiếp và giết nạn nhân là nhà và khu vực sau nhà Bùi Văn Công.

Trước đó, các đối tượng khai bắt và hiếp chị Cao Mỹ Duyên ở nhà hoang thuộc tổ 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ và giữ Duyên trong thùng xe ôtô của Công. Do vậy, khi Viện Khoa học hình sự lên khám nghiệm hiện trường cũng gặp nhiều khó khăn khi thu thập dấu vết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời trao đổi, đề xuất Viện Khoa học hình sự phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết đặc biệt là dấu vết sinh học, dấu vết đường vân để phục vụ điều tra. Các tổ công tác của Viện Khoa học hình sự đã không quản ngại đường sá xa xôi, ngay trong những ngày nghỉ lễ Tết đã tổ chức 3 đợt công tác nhanh chóng lên Điện Biên cùng với những phương tiện kỹ thuật, máy móc hiện đại để giúp đỡ Công an tỉnh Điện Biên điều tra vụ án.

Sự quan tâm phối hợp của Viện Khoa học hình sự đã đem lại những kết quả hết sức quan trọng, góp phần giúp Công an tỉnh Điện Biên nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng gây án. Điển hình như, sau khi nhận các mẫu gửi giám định của Công an tỉnh Điện Biên, chỉ trong vòng 3 ngày, Viện Khoa học hình sự đã khẩn trương để phân tích, giám định và thông báo kịp thời cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên kết quả để có căn cứ định hướng cho công tác điều tra về 2 mẫu nghi máu thu trên thùng xe ôtô của Công đều là máu của Cao Mỹ Duyên, trên chiếc côn nhị khúc thu của Vương Văn Hùng có tế bào của Cao Mỹ Duyên…

Đây là những chứng cứ quan trọng để củng cố niềm tin Bùi Văn Công là đối tượng trực tiếp có liên quan đến vụ án, cùng với lời khai của của đối tượng Vương Văn Hùng (được xác định là đối tượng gọi điện thoại đặt mua gà của Cao Mỹ Duyên), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Công, mặc dù đối tượng Công ngoan cố, phủ nhận việc liên quan đến vụ án.

Từ các mối quan hệ của Bùi Văn Công, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã xác định đối tượng nghi vấn có liên quan để củng cố tài liệu khởi tố, bắt giữ các đối tượng khác trong vụ án.