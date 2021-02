Hé lộ hành trình đánh sập đường dây buôn 217kg ma túy xuyên quốc gia

Thứ Năm, ngày 25/02/2021 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia.

Những đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Tài Linh (25 tuổi, ngụ Tiền Giang), Lê Hoàng Thanh Danh (28 tuổi, ngụ TP.HCM), Hồ Thái Hồng (38 tuổi, ngụ Bến Tre), Nguyễn Lý Quyên (34 tuổi), Phan Trương Thanh Bình (21 tuổi), Nguyễn Tiến Tài (30 tuổi) và Trần Huyền Thành (21 tuổi, cùng ngụ Khánh Hoà).

Công an TP.HCM cho biết chỉ trong 4 ngày đầu tháng 2/2021, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04-Bộ Công an) triệt phá 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia với số lượng lớn hơn 217kg từ Campuchia về TP.HCM.

Đột kích bắt "ông trùm" ma tuý

Để triệt phá các đường dây ma tuý này vào những ngày gần Tết Nguyên Đán, các trinh sát đã điều nghiên, nằm vùng suốt nhiều ngày liền để nắm bắt những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng. “Các đối tượng thuê nhà kho làm nơi chứa ma tuý, phân chia làm nhiều nhánh, có tổ chức và phân công vai trò rất chặt chẽ”, một trinh sát cho biết.

"Ông trùm" ma túy Lê Tài Linh sa lưới. Ảnh CA

Để qua mắt cơ quan hữu quan, các đối tượng thuê xe ô tô vận chuyển ma tuý đã được tập kết ở khu vực biên giới Campuchia. Sau đó bọn chúng chở ma tuý về TP.HCM cất giấu trong các nhà kho đã thuê trước đó. Các trinh sát xác định những đối tượng nằm trong các đường dây này hoạt động rất rộng ở nhiều quận huyện của TP.HCM.

Đường dây ma tuý xuyên quốc gia đầu tiên bị cất lưới do đối tượng Lê Tài Linh (25 tuổi, quê Tiền Giang) cầm đầu, đây là đối tượng dù tuổi đời còn trẻ nhưng hết sức liều lĩnh và có máu mặt trong giới tội phạm ma tuý.

Công an thu giữ hơn 217kg ma tuý trong 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ảnh CA

Theo một trinh sát cho biết, mỗi chuyến hàng mà Linh lấy từ vài chục kg ma tuý trở lên. Khi ma tuý vừa về tới TP.HCM, Linh tìm cách sang tay nhanh cho các đầu mối đưa đi tiêu thụ. Với phương châm mua bán nhanh gọn, dứt khoát nên Linh ít để lại dấu vết. Do đó các trinh sát cũng như lực lượng chức năng rất vất vả mới liên kế được các đầu mối thông tin về đối tượng này.

Cảnh sát xác định thời điểm giáp Tết, các đối tượng sẽ đánh nhiều mẻ hàng lớn phục vụ dân chơi. Đây là thời điểm thích hợp cất lưới bắt con cá lớn như Lê Tài Linh. Đêm 30/1, hàng chục cảnh sát được huy động từ Công an TP.HCM, Bộ Công an đột kích căn nhà trên đường Cao Thắng (Quận 10), nơi đối tượng Lê Tài Linh trú ẩn và cất giấu ma tuý. Bị đột kích bất ngờ, Linh không đường nào tẩu thoát, tra tay vào còng. Cảnh sát phát hiện tại nhà của đối tượng này có khoảng 22kg ma tuý tổng hợp.

Thủ súng đạn, chống trả cảnh sát

Đường dây ma tuý xuyên quốc gia do đối tượng Nguyễn Lý Quyên (35 tuổi, quê Khánh Hoà) cầm đầu hoạt động hết sức tinh vi chẳng kém gì ông trùm Lê Tài Linh. Trợ thủ đắc lực của ông trùm là những đàn em Phan Trương Thanh Bình, Trần Huyền Thành (cùng 21 tuổi) và Nguyễn Tiến Tài (30 tuổi) nhưng lọc lõi, liều lĩnh. Các đối tượng thuê nhà ở Quận 12 vừa làm nơi trú ẩn vừa làm nơi chứa ma tuý.

Súng đạn công an thu giữ. Ảnh CA

Các trinh sát PC04 thu thập được nhiều thông tin cho thấy số lượng mua bán ma tuý của nhóm này cực kỳ lớn với đủ các loại heroin và ma tuý tổng hợp. “Mỗi lần chúng nhập về không thể tính bằng ký mà phải nói là vài trăm kg”, một trinh sát chia sẻ thêm, đáng nói hơn là các đối tượng luôn thủ súng đạn bên người, sẵn sàng bắn trả nếu bị phát hiện.

Đêm 2/2, 'ông trùm' Nguyễn Lý Quyên cùng đàn em Phan Trương Thanh Bình rời căn nhà mang theo chiếc valy loại lớn chứa ma tuý đi giao hàng. Xác định thời cơ tóm gọn băng nhóm này, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các lượng lượng triển khai đón lõng. Khi bọn chúng đến giao lộ Tân Thới Hiệp 7 – Nguyễn Thị Đặng (Quận 12), cảnh sát ập vào bắt giữ, thu giữ trong vali có 14 bánh heroin.

Ma tuý nguỵ trang trong dưới dạng gói trà. Ảnh CA

Ngay trong đêm, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này thu giữ thêm 90 bánh heroin, 100.000 viên thuốc lắc, 70kg MA, 5kg ketamine. Đáng nói công an thu giữ súng và 35 viên đạn trong nhà các đối tượng này.

Ông trùm Nguyễn Lý Quyên cùng đàn em khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số ma tuý được nhập từ Campuchia về chuẩn bị phân phối cho đầu nậu dịp Tết Nguyên đán 2021 để bán cho dân chơi tết.

Cùng thời điểm này, một đường dây ma tuý xuyên quốc gia khác do hai đối tượng Lê Hoàng Thanh Danh (28 tuổi, ngụ TP.HCM) và Hồ Thái Hồng (36 tuổi, ngụ Bến Tre) bị triệt phá thần tốc.

Theo Ban chuyên án, ngay khi Lê Tài Linh bị bắt, rất dễ bứt dây động rừng những ông trùm buôn ma tuý khác nên cần phải tập trung lực lượng giám sát chặt mọi biến động và triệt phá ngay khi thời cơ đến.

Sáng 31/1, các trinh sát phát hiện Danh đưa 2 bao tải chứa ma tuý chở đi cất ở một kho tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn). Khoảng 9h cùng ngày, Danh rời khỏi kho mang theo một túi nilon nghi chứa ma tuý. Nhận định thời điểm bắt 'ông trùm' này đã đến, các trinh sát bám theo bắt Danh và thu giữ trong túi nilon này chứa chất tinh thể màu trắng nghi chất ma tuý, có trọng lượng khoảng 1kg.

Từ manh mối này, PC04 triển khai lực lượng phối hợp với công an địa phương bắt khẩn cấp Hồ Thái Hồng. Khám xét khẩn cấp kho hàng của 2 đối tượng này ở xã Đông Thạnh có 49kg ma tuý được nguỵ trang dưới dạng gói trà.

