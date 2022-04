Hành trình vạch trần tội ác vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại, giấu thi thể dưới giếng ở ngôi nhà hoang tại Bắc Giang

Nửa đêm sau tiếng động lạ, anh Vinh choàng tỉnh dậy lên nhà trên kiểm tra thì không thấy cô con gái nhỏ và người chú họ đâu. Sau vài ngày, nhờ sự vào cuộc của cơ quan công an, một tội ác kinh hoàng đã được phơi bày ra ánh sáng.

Mất tích bí ẩn giữa đêm khuya

Mỗi vụ án qua đi, cũng đồng nghĩa với nỗi đau của những người ở lại thêm nối dài. Sự ám ảnh, dằn vặt, day dứt là cảm xúc chung của người thân nạn nhân xấu số. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng vụ án bé gái 11 tuổi bị giết hại, ném xác xuống giếng phi tang tại thôn Hoành Sơn (xã phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vào một ngày cuối tháng 7/2012 thực sự trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân vùng quê vốn bình yên này.

Theo hồ sơ tư liệu, Hoàng Văn Minh (SN 1963, trú địa chỉ trên) vốn có thói chơi bời, lêu lổng, suốt ngày chỉ ngập ngụa trong rượu chè. Vì không chịu nổi lối sống buông thả đó của Minh, vợ con gã đã bỏ đi. Cũng bắt đầu từ đó, Minh rời địa phương đi lang thang khắp chốn. Giữa năm 2012, Minh đột ngột trở về địa phương, sống vạ vật qua ngày. Thấy hoàn cảnh người chú họ đáng thương, vợ chồng anh Hoàng Văn V. (trú cùng địa phương) động lòng thương và đưa về nhà cưu mang, giúp đỡ.

Nhưng có nằm mơ, anh V. cũng chẳng thể ngờ rằng, chính việc làm lương thiện đó lại là khởi đầu cho một tội ác khó dung thứ mà Hoàng Văn Minh đã gây ra.

Cụ thể, theo thói quen hằng ngày, vợ anh V. và 2 người con khác ngủ dưới dãy nhà ngang, còn anh Vinh và cô con gái còn lại là cháu Hoàng Thị Ánh N. (SN 2002) ngủ trên căn nhà mới xây. Từ hôm đưa Minh về nhà sống cùng, Minh ngủ ở căn nhà mới xây với bố con anh V. Trong thời gian ăn nhờ, ở đậu nhà người cháu họ, Minh thấy cháu N. xinh xắn nên nảy sinh ý đồ đen tối. Tối 28/7, anh V. xuống dãy nhà ngang ngủ cùng vợ. Trên ngôi nhà mới xây khi đó, chỉ còn Minh ngủ gian nhà ngoài, còn cháu N. ngủ trong buồng. Khoảng hơn 21h cùng ngày, Minh rủ cháu N. ra ngoài mua thuốc lá hút. Với tâm hồn trong trẻo của 1 đứa bé, cháu N. không có chút nghi ngờ và đồng ý đi cùng người ông họ.

Tới tận rạng sáng 29/7, nghi nghe thấy tiếng xe máy rú ga gần nhà, tưởng có trộm nên anh V. choảng tỉnh giấc và ra ngoài kiểm tra. Sau khi lượn một vòng quanh nhà, không phát hiện gì, anh V. cầm theo chiếc đèn pin cũ tiến về ngôi nhà trên của gia đình để kiểm tra xem cô con gái ngủ thế nào. Tại đây, anh V. hoảng hốt khi thấy giường ngủ của cháu N. trống trơn, phía gian ngoài, người chú họ cũng biến mất bí ẩn. Tìm kiếm khắp nơi không thấy con gái, gia đình anh V. lo sợ nên đã tới trụ sở Công an xã Phi Mô để trình báo vụ việc.

Phơi bày tội ác

Tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình anh V. Công an xã Phi Mô phối hợp cùng Công an huyện Lạng Giang vào cuộc điều tra, xác minh. Sau 24h tìm kiếm không có kết quả, sáng 30/7, lực lượng công an tìm tới ngôi nhà hoang của Hoàng Văn Minh tại khu đồng Trún, cách nhà cháu N. khoảng 1km để kiểm tra. Đây là căn nhà cấp 4 bỏ hoang, dột nát, ổ khóa hoen gỉ không có dấu hiệu bị phá. Khi tiến vào bên trong kiểm tra, công an bất ngờ phát hiện Hoàng Văn Minh đang nằm co ro ở góc phòng. Nhìn thấy người lạ, Minh lập tức dùng hung khí tấn công. Tuy vậy, công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Minh không có biểu hiện sợ hãi, lạnh lùng khai đã giết cháu N. Tuy nhiên, đối tượng này ngoan cố không chịu nói nơi giấu thi thể cháu bé. Một mặt tiếp tục đấu tranh với nghi phạm, mặt khác cơ quan điều tra triển khai lực lượng để truy tìm tung tích cháu N. Tới khoảng 9h ngày 31/7, khi tiến hành kiểm tra ngôi nhà thứ 2 của Minh bị bỏ hoang trên địa bàn thôn Hoành Sơn, công an đã ngửi thấy mùi hôi thối khác lạ. Sau khi phát quang đám cỏ dại mọc um tùm, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện thi thể cháu N. nổi lên ở tư thế thẳng đứng trong miệng giếng có đường kính chừng 40cm. Để đưa được xác nạn nhân lên trên, cơ quan công an đã phải phá đi thành giếng.

Chỉ tới khi công an tìm ra thi thể cháu N. Hoàng Văn Minh mới chịu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, Minh khai, khoảng 21h30 ngày 28/7, Minh dụ dỗ cháu N. ra ngôi nhà hoang định giở trò đồi bại nhưng không thành. Sợ sự việc bị bại lộ, Hoàng Văn Minh đã bóp cổ rồi vứt xác cháu N. xuống giếng cạnh ngôi nhà bỏ hoang của mình.

Với tội ác man rợ đã gây ra, tháng 2/2013, bị cáo Hoàng Văn Minh đã TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt mức án tử hình (tổng hình phạt cho 2 tội danh "Giết người" và "Hiếp dâm trẻ em").

