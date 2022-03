Hành trình truy tìm kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 12 tuổi: Hung thủ trốn dưới gầm giường?

Sáng sớm, ông T sang nhà con trai, ở khoảng sân vắng vẻ vẫn thấy chiếc xe đạp của cô cháu gái dựng im lìm. Ông T bước vào nhà, trên chiếc giường buông màn kín mít, cô cháu gái dường như vẫn nằm ngủ. Nhẹ nhàng lật tấm chăn lên, ông T sững sờ khi thấy cháu gái đã bất động.

Căn nhà vắng

Bố mẹ ly thân, bố lại đi làm ăn xa nên hai anh em cháu Hoàng Thị N (12 tuổi) thường ở nhà và tự chăm nhau trong căn nhà vắng vẻ.

Mỗi tối, sau khi ăn cơm xong thì cháu N thường vào buồng học bài rồi đi ngủ. Anh trai cháu ở ngoài phòng khách xem ti vi tới khuya.

Sáng 11/1/2019, ông T tạt qua nhà con trai để xem hai cháu thế nào. Bước vào sân, chiếc xe đạp mà N thường đi học vẫn dựng ngay ngắn. Thật lạ, con bé ấy giờ này phải đến trường rồi chứ. Để giải đáp thắc mắc, ông T đi thẳng vào nhà, tại phòng ngủ, màn vẫn buông và dường như cháu N còn "say giấc".

Ông T tiến lại, chui đầu qua màn rồi nhẹ lật tấm chăn lên. Trước mặt ông là một cảnh tượng đầy ám ảnh. Cháu N nằm bất động, mặt mũi tím tái, có vẻ, cô bé này đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã có mặt tại hiện trường. Đánh giá ban đầu, đây là vụ án mạng nên Công an Lộc Bình lập tức báo cáo lên Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định, cháu N đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường đội ngũ kỹ thuật hình sự cho biết, cháu N có dấu hiệu bị xâm hại. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là bị siết cổ vào khoảng thời gian từ 11 đến 12h đêm 11/1/2019.

Khai thác thông tin tại chỗ, anh trai cháu N cho hay, sau khi hai anh em ăn tối, cháu N vào phòng học rồi lên đi ngủ. Anh trai cháu nằm ở phòng khách xem ti vi, tới khoảng 10h cũng ngủ tại đây.

Quãng thời gian này, các cháu đã đóng cửa cẩn thận và bản thân anh trai nạn nhân không phát hiện điều gì bất thường.

Tới sáng, thấy em vẫn ngủ nên anh trai cháu N đi nấu cơm. Chỉ khi ông nội sang mới phát hiện ra N tử vong trên giường.

Những thông tin ban đầu đặt các điều tra viên Công an tỉnh Lạng Sơn vào tình thế mơ hồ. Thế nhưng, đây là vụ án rất nghiêm trọng, bằng mọi giá, các anh sẽ phải đưa hung thủ ra ánh sáng.

Vụ án xảy ra nơi vắng vẻ (ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án)

Nhận định

Căn nhà nơi nạn nhân tử vong nằm ở nơi vắng vẻ, các hộ dân xung quanh cũng cách nhau vài trăm mét. Thời điểm xảy ra vào đêm tối, không có nhân chứng. Các thông tin ban đầu chưa thể làm rõ được bất cứ mối hoài nghi nào về kẻ đã gây ra sự việc đau lòng này.

Các cán bộ kỹ thuật hình sự đã rất tỉ mỉ để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Các anh xác định, trên cổ cháu N có vết siết, gây bầm tím và tử vong. Tại các kẽ móng tay xuất hiện nhiều mô da. Rất có thể đây chính là mô da của nghi phạm đã để lại trong quá trình cháu N chống cự, cào cấu vào đối tượng.

Các trinh sát còn thu được nhiều sợi lông tóc, có chiếc màu đen, có chiếc đã bạc. Những chi tiết này đã bước đầu giúp các điều tra viên định hình được nhóm đối tượng hiềm nghi.

Khi quan sát các cánh cửa nhà, lực lượng điều tra đã nhận thấy, nghi phạm chắc chắn đi vào từ cánh cửa phụ. Cánh cửa này vốn được đóng bằng loại gỗ "sơ sài". Do ổ khóa hỏng nên mỗi khi đóng lại, người nhà chỉ ngoắc khóa vào.

Tại giường nạn nhân nằm, công an phát hiện bên dưới gầm có khoảng đất sạch bụi rất mới. Điều này đặt ra nghi vấn, rất có thể nghi phạm đã nằm ẩn nấp ở dưới gầm giường trước khi gây án.

Theo lời khai của gia đình thì họ không bị mất bất cứ tài sản, đồ đạc gì. Như vậy, nghi phạm chắc chắn đã có ý định xâm hại, sát hại cháu N từ trước.

Những nghi phạm

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ khám nghiệm, các điều tra viên nhận định, đầu tiên nghi phạm phải ở độ tuổi trung niên. Trên cơ thể chắc chắn có vết cào, cấu.

Nghi phạm cũng phải là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại, thậm chí có quen biết với gia đình nạn nhân, từng đến nhà nạn nhân nhiều lần.

Lý do để các anh đưa ra nhận định này là vì cách đối tượng đột nhập qua cánh cửa phụ. Không thể có một người lạ mặt, từ nơi khác đến lại biết rõ chỗ có thể vào nhà và trong nhà có những ai.

Các điều tra viên đã tập trung rà soát toàn bộ những người đàn ông trong thôn ở tuổi trung niên. Tiến hành xác minh những người có tiền án, tiền sự về tội danh hiếp dâm, những người có vợ thường xuyên đi làm ăn xa, đối tượng ma túy…

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Sau nhiều ngày, các điều tra viên đã đưa 3 người vào "tầm ngắm". Đầu tiên là một ông hàng xóm. Người đàn ông này vốn tính hay say rượu, thường sang nhà cháu N chơi. Có lần người dân thấy ông này trêu đùa cháu N.

Tiến hành xác minh về di biến động, các trinh sát được biết vào tối 11/1, ông này tới nhà bạn uống rượu say rồi ngủ lại đây. Như vậy, nghi phạm đầu tiên đã được loại khỏi vòng nghi vấn.

Người thứ hai là một thanh niên. Người này thường hay cho cháu N đi nhờ đến trường. Vào chiều 11/1, có người dân nhìn thấy thanh niên trên đèo cháu N bằng xe máy đi mấy vòng quanh thôn.

Tìm hiểu về người này, các trinh sát sau đó cũng đã loại nghi với anh ta. Lý do là tối 11/1, anh này đã lên đường về quê ở Cao Bằng.

Với người thứ ba, các điều tra viên nhận thấy có nhiều dấu hiệu vô cùng bất minh. Người đàn ông tên Cao này vốn là họ hàng xa với nạn nhân và sống cách có 200 mét.

Ông Cao có gia đình, nhưng thời gian gần đây lại sống với con gái vì vợ đi làm ăn xa. Theo người dân, Cao nghiện rượu, suốt ngày say xỉn. Một vài nhân chứng cho hay, họ từng thấy Cao tới căn nhà hoang ngay sau lưng nhà nạn nhân N nhiều lần để uống rượu một mình, thậm chí có lúc còn ngủ lại nơi này qua đêm.

Vậy, Cao liệu có phải là nghi phạm hay không? Đêm 11/1, người đàn ông nát rượu này đã ở đâu?

(Còn nữa)

