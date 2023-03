Hành trình truy bắt gã siêu trộm đất Cảng từng "đi học" trường giáo dưỡng

Cách đây gần 5 tháng trước, tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ trộm cắp tài sản với số lượng lớn. Đáng chú ý, ngoài số tài sản bị mất với tổng trị giá trị trên 1,5 tỷ đồng, gia đình nạn nhân còn mất 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ.

Theo Công an huyện Cát Hải: Vào đầu tháng 11/2022, Công an huyện nhận được đơn của chị Đ.T.T.D (SN 1999, trú tại thị trấn Cát Bà) trình báo việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp lượng với số tài sản lớn có giá trị.

Tài sản bị mất gồm: 1 con lợn đất bên trong có 150 triệu đồng; 1 máy tính bảng Ipad Air; 1 nhẫn vàng 18K gắn kim cương; 1 nhẫn kim cương; 6 viên kim cương 5 ly; 1 bộ kim vàng (dây chuyền + khuyên tai) 18K gắn đá quý; 5 cây vàng; 10 chỉ vàng thần tài; 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ và 60 viên đạn do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp.

Xác định đây là vụ án phức tạp, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng do tài sản bị mất có giá trị rất lớn, trong đó có cả công cụ hỗ trợ; ngay sau đó Công an huyện Cát Hải phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng tổ chức công tác khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp điều tra làm rõ.

Chân dung đối tượng Bùi Đức Vũ cùng tang vật trộm cắp

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, địa điểm xảy ra sự việc là ngôi nhà mới xây. Gia đình nạn nhân chưa về ở hẳn mà mới chỉ chuyển một ít đồ đạc, tài sản đến trước. Cùng với đó, việc rà soát, khoanh vùng các đối tượng có tiền án, tiền sự, những đối tượng nghiện ma túy được lực lượng công an tiến hành sàng lọc…

Quá trình trích xuất camera an ninh, cơ quan công an phát hiện có đối tượng 2 lần đột nhập vào nhà nạn nhân vào 29/10 và 30/10/2022. Đáng chú ý, lần nào, đối tượng này cũng đeo khẩu trang, mặc quần áo rộng và có mũ trùm đầu. Mặc dù không nhận được mặt đối tượng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Bùi Đức Vũ (SN 1990, trú tại TDP số 9, cùng thị trấn Cát Bà) là kẻ nghi vấn.

Cũng trong quá trình khám hiện trường, lực lượng phá án thu được dấu vân tay tại phòng làm việc của nạn nhân; trong đó có dấu vân tay trùng khớp với Bùi Đức Vũ. Trong khi đó, đối tượng này đã từng đi Trường giáo dưỡng và có tiền án đều về tội "Trộm cắp tài sản".

Thông tin về siêu trộm Bùi Đức Vũ ngay đó được Công an huyện Cát Hải thông báo gấp tới Công an các đơn vị, địa phương và nhanh chóng có thông tin về đối tượng. Lúc này mọi di chuyển của Vũ đều bị các trinh sát nắm rõ.

Đến 0h30 rạng sáng 8/11/2022, khi đối tượng dừng xe đi vào phòng ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hồng Thái (huyện An Dương), lực lượng trinh sát kết hợp với Công an xã, Công an huyện An Dương ập vào tóm gọn.

Đối tượng khai nhận sau nhiều ngày để ý, Vũ biết được gia đình chị D. đã chuyển khối tài sản lớn về ngôi nhà mới xây và sau đó đối tượng theo dõi mọi di biến động các thành viên trong gia đình.

Ngày 29/10/2022, do ngôi nhà chị D. không khóa nên đối tượng đột nhập. Tuy nhiên hôm đó có người ở nhà nên Vũ chỉ lấy được con lợn đất (bên trong có 150 triệu đồng) ngoài phòng khách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Khi biết việc lấy trộm của mình chưa bị bại lộ, cho nên ngày hôm sau, Vũ tiếp tục đột nhập vào nhà chị D. Biết mọi người đi vắng, đối tượng nhanh chóng đi vào các phòng trộm đồ. Số tài sản trộm được, Vũ cất giấu trong nhà ở TDP 9, thị trấn Cát Bà; còn số tiền mặt cùng 2 cây vàng, đối tượng mang vào nội thành ăn chơi…

Từ lời khai của Bùi Đức Vũ, cơ quan công an thực hiện khám xét khẩn cấp và thu giữ 2 nhẫn kim cương, 1 bộ kim vàng, 2 khuyên tai gắn kim cương, 4 nhẫn vàng tròn, 4 miếng vàng thần tài và số tiền 12 triệu đồng. Riêng 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ, đối tượng khai đã vứt xuống biển và sau đó được Công an huyện Cát Hải tìm thấy tại khu vực Bến Bèo...

