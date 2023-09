Hành trình khống chế "trùm" ma túy liên quan đến 3 chuyên án

Chuyên án được khám phá trong thời điểm dịch bệnh COVID - 19 hoành hành dữ dội, nhiều nơi phải bị phong tỏa, đi lại khó khăn. Những người được giao nhiệm vụ không quản ngại hiểm nguy, vất vả, ngày đêm tầm theo hành tung của bọn tội phạm với quyết tâm bắt cho bằng được kẻ cầm đầu đường dây đang "dính" vào 3 chuyên án lớn của Công an các tỉnh, thành. Khoảng 2h30 phút ngày 11/6/2021, tổ công tác Công an phường Vĩnh Phú, TP Thuận An (Bình Dương) tuần tra đến trước một ki-ốt nằm trên đường số 4, khu dân cư Vĩnh Phú 1 thì phát hiện nhóm đối tượng tụ tập quanh chiếc ôtô BKS 61A-619.79 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Các đối tượng bỏ chạy vào ki-ốt bấm cửa cuốn cố thủ.

Khi tổ công tác tiếp cận được phía trong ki-ốt thì các đối tượng đã thoát ra cửa hậu, trèo tường rào tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ tuần tra đã bắt được 2 đối tượng là Hồ Thanh Chinh (SN 1979) và Nguyễn Bình An (SN 1990), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Kiểm tra nhanh ki-ốt, Công an phát hiện nhiều bịch nylon loại lớn chứa ma túy đá bị vứt tứ tung. Lãnh đạo và cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp nhận vụ việc và tổ chức điều tra, truy xét. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, Công an thu giữ gần 17kg ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng kiểu dáng rulo; 1 quả lưu đạn; 1 xe ôtô hiệu Santafe biển số 61A-619.79; 9 xe máy; hơn 70 triệu đồng, 300 Euro, 302 USD cùng nhiều vật chứng, đồ vật liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

Từ lời khai của 2 đối tượng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ đối tượng Võ Thị Kim Tuyến (SN 1988, ngụ TP Hồ Chí Minh) là người giúp sức đắc lực cho các đối tượng chính trong đường dây này. Do đây là đường dây ma túy đặc biệt lớn nên Công an tỉnh Bình Dương quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, giao Phòng CSĐT tội phạm về ma túy làm chủ công.

Qua đấu tranh, khai thác các tài liệu chứng cứ thu được, Cơ quan CSĐT đã có căn cứ xác định 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trọng Lợi (tự Đỏ; SN 1996; ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Bùi Thiện Nhân, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh. Thời điểm này dịch bệnh COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, đi lại hết sức khó khăn nên việc truy tìm các đối tượng khá gian nan, vất vả. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã xác định được Nguyễn Trọng Lợi đang có mặt tại khu vực ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban chuyên án lập tức phân công tổ công tác đến Đồng Tháp đề nghị phối hợp truy bắt. Nếu chậm trễ, Lợi có thể trốn sang Campuchia.

Đến 12h ngày 26/6/2021, lực lượng phối hợp đã bắt được Lợi tại chợ Thống Linh thuộc tổ 6, ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng Bùi Thiện Nhân thì không những bị Công an tỉnh Bình Dương truy tìm mà còn là đối tượng có lệnh bắt khẩn cấp của Công an tỉnh Đồng Nai do có liên quan đến đường dây mua bán 50kg ma túy tổng hợp và là đối tượng trong một chuyên án ma túy khác của Công an TP Hồ Chí Minh. Ban chuyên án triển khai ngay kế hoạch phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trinh sát, truy bắt đối tượng.

Tang vật trong đường dây ma túy "khủng".

Khoảng 21h ngày 18/11/2021, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng (quận 5, TP Hồ Chí Minh), lực lượng phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Bạc (SN 1993, quê Sóc Trăng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm túi nylon màu xanh dạng túi trà có in chữ GUANYINWANG, bên trong chứa tinh thể màu trắng được xác định là 2kg ma túy đá. Bạc khai nhận y đang trên đường giao ma túy cho khách hàng là Bùi Thiện Nhân.

Nhân hiện đang thuê 2 phòng 401 và 402 trên tầng 5 của khách sạn Valentine nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TP Hồ Chí Minh) để ở và hoạt động mua bán ma túy. Tổ công tác tiến hành phong tỏa, chốt chặn các lối ra vào của khách sạn, phân công trinh sát tiếp cận các phòng 401 và 402 để bắt giữ Bùi Thiện Nhân. Tuy nhiên, Bùi Thiện Nhân đã trèo cửa sổ phòng 401, leo qua mái nhà bên cạnh tẩu thoát. Tổ công tác quyết tâm không để hắn thoát, một tổ trinh sát lần tìm theo dấu vết và đã áp sát được đối tượng, nổ súng trấn áp, khống chế bắt giữ Nhân khi y đang trốn trên ban công tầng 4 của một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, cách khách sạn hàng trăm mét. Trong khi truy bắt, 2 trinh sát đã bị thương khi nhảy qua nóc nhà của các chung cư cao tầng.

Khám xét nơi ở của Nhân và Bạc, Ban chuyên án thu giữ thêm 4.000 viên ma túy tổng hợp (MDMA), 4 cân điện tử, 4 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 10 nỏ thủy tinh, 6 điện thoại di động, 39 triệu đồng, 1.500 đô la Canada, 700 USD cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của Nhân và đồng bọn. Tiếp sau đó, Ban chuyên án lần lượt bắt giữ thêm 4 đối tượng nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 9 người về các hành vi mua bán trái phép các chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: "Thời điểm đấu tranh khám phá chuyên án, riêng tại đơn vị có 19 CBCS bị nhiễm COVID - 19 nhưng các điều tra viên, trinh sát vẫn không quản ngại khó khăn, nguy hiểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Bên cạnh chiến công trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy còn được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng vì có thành tích phối hợp khám phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn qua đường hàng không, bưu điện về Việt Nam, thu giữ hơn 30kg ma túy tổng hợp; triệt xóa đường dây tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới Việt - Lào vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 18 bánh heroin, 9kg ketamin, 6.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng…

