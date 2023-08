Đôi bạn thân trả giá vì rủ nhau đi buôn ma túy kiếm tiền trang trải nợ nần

Ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lương Thị Tình (SN 1976) trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, và Nguyễn Thị Lộc (SN 1970) trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, Tình và Lộc là đôi bạn thân. Tình nợ nần rất nhiều nên nghĩ cách trang trải. Nghĩ là làm, Tình rủ Lộc cùng đi buôn ma túy. Theo phân chia, Lộc sẽ tìm người mua, còn Tình sẽ lo nguồn hàng để bán.

Tình và Lộc trong phiên xét xử

Ngày 4/6/2022, Lộc đặt mua của Tình 1 bánh heroin, giá 155 triệu đồng, đã chuyển cọc trước 2 triệu đồng. Nhận được đơn hàng từ Lộc, Tình đã mua nợ của một người đàn ông dân tộc Mông 1 bánh heroin (giá 150 triệu đồng).

Ngày 8/6, Tình đưa ma túy đi giao cho Lộc. Lúc gặp nhau, hai bên không thực hiện giao dịch luôn mà Tình đi xe máy theo sau xe taxi mà Lộc đang ngồi bên trong. Tuy nhiên, trên đường đi, cả hai đã bị công an bắt giữ.

Khám xét nhà của Tình, công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy với tổng khối lượng hơn 14 gam. Cơ quan điều tra xác định Tình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 352 gam ma túy, Lộc phải chịu trách nhiệm về hơn 338 gam.

Trong phiên xét xử, hai người phụ nữ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, cả hai đều xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với con cháu.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Tình 20 năm tù, Nguyễn Thị Lộc 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

