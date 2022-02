Hành trình khám phá vụ truy sát kinh hoàng khiến 5 người thương vong

Thứ Bảy, ngày 26/02/2022 20:39 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà hai nhóm hỗn chiến khiến cho 1 người chết và 4 người bị thương.

Ngày 24-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Phạm Quốc Anh (SN 1994), Nguyễn Đức Trọng (SN 1989), Nguyễn Đình Phong (SN 1996), Đào Minh Trúc (SN 1991), Nguyễn Hoàng Bảo Duy (SN 2003), Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Trần Huy Hoàng (SN 1995, ngụ quận Phú Nhuận), Châu Đức Minh Luân (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) về hành vi "giết người", "cố ý gây thương tích".

Hành xử côn đồ

Trước đó, như CAO đã đưa tin về vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào khoảng 23 giờ 45 ngày 16-2 tại khu vực quán karaoke ở quận Bình Thạnh làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Theo đó, một nhóm thanh niên cầm nhiều hung khí đi tới giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh) đuổi chém 1 nam thanh niên bị thương. Nạn nhân bỏ chạy vào quán karaoke Lucky Star (đường Phan Văn Trị, phường 11) để ẩn náu. Ít phút sau đó, nhóm thanh niên xông vào dùng hung khí tấn công khiến quản lý quán và 3 người khác ở quán karaoke bị thương.

Gây án xong, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Phạm Đặng Trung Nghĩa (là nhân viên quán, SN 1998, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Ngay trong rạng sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã giao Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt nhóm hung thủ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 5 đôi dép, giày tây, mũ lưỡi trai. Qua khám nghiệm tử thi, Nghĩa bị đâm 9 nhát vào vùng đùi, bụng, lưng và chân, nạn nhân chết là do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đâm thủng tĩnh mạch cửa và thủng gan. Các nạn nhân bị thương, gồm: Nguyễn Từ Anh Minh tỷ lệ thương tật 30%, Võ Quốc Nhật 2%, Nguyễn Đức Trọng 6% và Huỳnh Quang Phát 2%.

Quán karaoke xảy ra vụ việc

Nhiều tổ trinh sát tinh nhuệ được huy động để rà từng đối tượng có tiền án tiền sự ở khu vực. Do hình ảnh camera ở quán khá mờ nên việc xác định các đối tượng gây án là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, tới sáng cùng ngày, Phòng PC02 đã xác định được phần lớn các đối tượng có liên quan tới vụ việc ở quán karaoke Lucky Star. Công an đã tiến hành mời các đối tượng tới trụ sở làm việc. Các đối tượng khai có liên quan đến vụ việc nhưng không phải là người gây ra cái chết của anh Nghĩa.

Quá trình xác minh, công an xác định nhóm nghi phạm chính là Châu Đức Minh Luân (SN 1992, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005), Nguyễn Đình Phong (SN 1996) và Đào Minh Trúc (SN 1991, cùng ngụ phường 11, quận Bình Thạnh). Khi Công an tìm đến nhà thì người thân cho biết nhóm này đi đâu không rõ.

Bằng các nghiệp vụ, Phòng PC02 xác định nhóm này dùng ôtô bán tải Chevrolet Colorado màu đỏ, BS: 51D-406.80 đang di chuyển từ TPHCM ra các tỉnh phía Bắc để lẩn trốn. Ngay sau đó, Phòng PC02 nhanh chóng báo cho Công an các tỉnh thành nhờ hỗ trợ.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Phòng PC02 nắm thông tin các đối tượng đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng TPHCM đi Hà Nội ở địa phận tỉnh Khánh Hòa. Đơn vị đã đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ nhằm triển khai các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng bắt giữ nhóm đối tượng trên.

Đến 15 giờ 30, Phòng PC02 Công an TPHCM cùng Công an tỉnh Khánh Hòa xác định xe của nhóm đang di chuyển ở Km1413, Quốc lộ 1 nên yêu cầu dừng phương tiện. Thời điểm này có Luân, Khương, Phong và Trúc trong ôtô. Vừa thấy công an, các đối tượng vội bỏ chạy nhưng bị công an khống chế, đưa về trụ sở.

Các đối tượng trong vụ án

Mâu thuẫn từ chuyện vặt

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi giết người ở quán karaoke Lucky Star vào rạng sáng cùng ngày. Ngay sau đó, cả nhóm được di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 16-2, Phạm Quốc Anh (SN 1994, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) đi đám tang cha của Lê Quang Phát (SN 1995) tại nhà không số, tổ 86, khu phố 7, phường 11, quận Bình Thạnh. Sau đó, Quốc Anh ăn nhậu cùng với Phát, Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1985), Nguyễn Anh Tài (SN 2004), Nguyễn Hoàng Bảo Duy (SN 2003, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Đen Nhỏ (chưa rõ lai lịch).

Đến 22 giờ 30, Nguyễn Đức Trọng (SN 1989) chở Nguyễn Thái Bình (SN 1993, cùng trú phường 11, quận Bình Thạnh) đến đám tang và có ngồi nhậu chung với nhóm Quốc Anh. Trong lúc lai rai, giữa Quốc Anh và Trọng xảy ra cự cãi lời qua tiếng lại, do Quốc Anh nhỏ tuổi hơn Trọng mà lại xưng hô "mày, tao". Trọng liền gọi điện cho Võ Quốc Nhật (SN 1995, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) đến hỗ trợ. Thấy vậy, Quốc Anh lên xe cùng Đen Nhỏ chạy về nhà mình tại phường 11, quận Bình Thạnh.

Khoảng 10 phút sau, Nhật chạy xe máy Exciter BS: 50N1-124.22 và Nguyễn Từ Anh Minh (SN 1986, ngụ phường 2, quận Bình Thạnh) chạy xe máy Ultimo BS: 59V1-244.05 cùng đến chỗ Trọng. Sau đó, cả nhóm dừng xe trước hẻm 346 Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh), cạnh quán karaoke Lucky Star.

Cùng lúc, Quốc Anh, Đen Nhỏ và Duy mỗi người cầm con dao tự chế chạy xe máy đến chém tới tấp Trọng, Nhật và Minh gây thương tích. Nhật bỏ chạy thoát thân ra đường Phạm Văn Đồng, Minh chạy trốn vào quán karaoke Lucky Star, còn Trọng chạy xe máy đến căn nhà trên đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh.

Phương tiện bỏ trốn của các đối tượng

Tại đây, Trọng gặp Nguyễn Hoàng Duy Khương, Nguyễn Đình Phong, Châu Đức Minh Luân, Đào Minh Trúc và Trần Huy Hoàng (SN 1995, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) liền nói cả nhóm biết về việc Trọng bị nhóm Quốc Anh đánh rồi chỉ tay ra hướng ngoài đường quán karaoke Lucky Star. Khi kiểm tra, cả nhóm thấy sau lưng của Trọng chảy nhiều máu.

Gây án manh động

Quyết trả thù cho bạn, Luân cùng Trúc, Khương, Phong chạy vào nhà Trúc (đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh) lấy hung khí đi tìm người đánh Trọng. Luân chạy trước rồi cùng Trúc đến mở cửa vào bên nhà. Trúc lấy thanh kim loại dài khoảng 80cm để trước sân nhà đi ra thì Phong chạy xe máy chở Khương đến. Trúc đưa thanh sắt đưa cho Khương nhưng Khương không lấy mà cùng Phong đi vào trong nhà Trúc để tìm hung khí khác.

Lúc này, Phong lấy 1 thanh kim loại dài khoảng 1,6 mét nhảy lên xe để Khương chở. Luân cầm một cây 3 chĩa trong nhà Trúc dài chạy bộ ra quán karaoke Lucky Star. Trọng chạy xe máy một mình đến trước nhà Trúc thì thấy Phong, Khương, Luân cầm hung khí nên chạy tiếp, Trúc cầm thanh kim loại chạy bộ ra trước quán karaoke Lucky Star.

Tại đây, Phong cầm 1 ống kim loại màu trắng vạt nhọn đầu cùng Khương đi vào quán karaoke Lucky Star. Khương hỏi "Ai đánh anh tao" thì anh Huỳnh Quang Phát (là quản lý quán, SN 1992, ngụ phường 8, quận Gò Vấp) đến giải thích, liền bị Khương dùng tay không đánh vào mặt. Chứng kiến sự việc, Phạm Đặng Trung Nghĩa (là nhân viên quán) cùng các nhân viên của quán xông đến đánh lại Phong, Khương.

Nghĩa lao đến vật Khương xuống sàn, Khương và Nghĩa giằng co vật nhau. Do bị đánh nên Phong cầm ống kim loại màu trắng đi từ trong quán ra ngoài thì gặp Luân cầm cây 3 chĩa đi từ ngoài vào bên trong quán rồi Phong cùng với Luân xông vào quán chém loạn xạ vào các nhân viên quán để giải vây cho Khương.

Phong liền cầm cây sắt nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Nghĩa, Luân cầm cây 3 chĩa quơ đâm các nhân viên của quán, trúng vào cổ của anh Phát gây thương tích và đâm nhiều nhát vào người anh Nghĩa để giải vây cho Khương. Hoàng cầm cây tuýp sắt dài chống đỡ và giơ lên vụt trước mặt để phòng nhân viên của quán đánh trả. Khi nhóm thấy anh Nghĩa nằm gục thì vội tẩu thoát.

Hay tin anh Nghĩa tử vong, Luân rủ Trúc, Phong và Khương trốn về Phú Yên và cả nhóm đồng ý. Luân lái ôtô bán tải chở cả nhóm đến địa phận huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ. Xe ô tô này là của anh trai Trúc.

Quá trình điều tra, Phòng PC02 Công an TPHCM đã tạm giữ 8 đối tượng về hành vi "giết người", "cố ý gây thương tích". Riêng 5 đối tượng khác công an cho gia đình, người thân bảo lãnh chờ điều tra củng cố hồ sơ xử lý sau.

Lãnh đạo Phòng PC02, Công an TPHCM cho biết, các đối tượng trong vụ án vốn sống ở khu vực gần quán karaoke và là người thân bà con họ hàng với nhau. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà hai bên hỗn chiến khiến cho 1 người chết và 4 người bị thương.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC02 và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng lần theo dấu vết, làm rõ vụ án để mang lại sự bình yên cho người dân.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/kham-pha-nhanh-vu-truy-sat-khien-5-nguoi-thuong-vong_127446.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/kham-pha-nhanh-vu-truy-sat-khien-5-nguoi-thuong-vong_127446.html