Nhóm giang hồ gây vụ án mạng thương tâm ở Bình Thạnh đã khai những gì?

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ 8 đối tượng và lấy lời khai để phục vụ quá trình điều tra liên quan đến băng nhóm giang hồ đâm chết nhân viên quán karaoke ở quận Bình Thạnh.

Ngày 24-2, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM cho biết, đang tạm giữ 8 nghi can để điều tra về hành vi "Giết người".

Trong nhóm này có Phạm Quốc Anh (còn gọi là Cu Anh, SN 1994), Nguyễn Đức Trọng (còn gọi là Mạnh Mập, SN 1989), Nguyễn Đình Phong (SN 1996), Đào Minh Trúc (còn gọi là Bé Mèo, SN 1991, tất cả cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai khoảng 20 giờ ngày 16-2, Quốc Anh đi đám tang ở đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh) rồi nhậu với Duy, Đen Nhỏ cùng 1 số người khác. Khoảng 30 phút sau, Trọng chở Nguyễn Thái Bình (hay gọi là Bình Lép, SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) tới đám tang và ngồi nhậu chung với nhóm Quốc Anh.

Trong lúc nhậu giữa Quốc Anh và Trọng xảy ra mâu thuẫn. Trọng cho rằng Quốc Anh hỗn láo với mình khi xưng hô "tao, mày" nên bực tức gây chuyện với Quốc Anh rồi gọi Võ Quốc Nhật (hay gọi là Mìn Nhóc, SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh) đến hỗ trợ. Quốc Anh và Đen Nhỏ cũng lên xe bỏ về.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm nhóm giang hồ xông vào quán karaoke đâm chém người khiến anh N. tử vong - ảnh cắt từ clip

Khoảng 10 phút sau, khi Nhật, Trọng và 1 người khác đang đứng trước con hẻm 346 đường Phan Văn Trị (gần quán karaoke xảy ra án mạng) thì bị Quốc Anh, Đen Nhỏ và Duy cầm mã tấu xông đến truy sát. Bị chém bất ngờ và thương tích, Trọng và đồng bọn chạy thoát, còn Nhật chạy vào quán karaoke để trốn.

Trọng thoát được liền về nhà gặp Khương, Phong, Trúc, Châu Đức Minh Luân (hay gọi là Hòa Mập, SN 1992, ngụ quận Bình Tân) và Trần Huy Hoàng (hay gọi là Bo, SN 1995, ngụ quận Phú Nhuận) kể việc bị truy sát rồi chỉ tay vào quán karaoke. Luân cùng Trúc, Khương, Phong nghe vậy liền cầm theo mã tấu, cây chĩa... đến quán karaoke tìm người đánh Trọng để trả thù.

Khi tới quán karaoke, Khương đi vào hỏi "Ai đánh anh tao?" thì anh H.Q.P. (quản lý quán karaoke) đến giải thích về chuyện hiểu nhầm. Bất ngờ, Khương dùng tay đánh vào mặt anh P. Thấy đồng nghiệp bị đánh anh P.Đ.T.N. (nhân viên quán, SN 1998, ngụ TP Thủ Đức) cùng các nhân viên của quán xông đến. Anh N. bị 1 đối tượng dùng cây chĩa đâm liên tiếp vào người gục tại chỗ. Ngoài ra, trong lúc giải vây cho anh N., anh P. và 2 người khác bị thương.

Gây án xong, các đối tượng lên xe tẩu thoát. Riêng anh N. và 3 người khác cùng đối tượng Nhật được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh N. đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng và nhanh chóng xác định được các đối tượng giết người.

Riêng Trọng, Luân, Khương, Phong công an phát hiện đã điều khiển xe ô tô bán tải mang BKS: 51D-406.80 của Trúc di chuyển từ TP HCM ra các tỉnh miền Bắc để lẩn trốn. Phòng PC02, Công an TP HCM đã phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét chặn xe ô tô trên ở Km1413, Quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Khánh Hòa và bắt giữ. Các đối tượng sau đó được di lý vào TP HCM phục vụ quá trình điều tra.

