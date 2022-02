Giết người ở TP.HCM, 4 nghi phạm bị đón lõng ở Khánh Hoà

Cơ quan công an đã đón lõng và bắt giữ 4 đối tượng đang bị truy bắt về hành vi Giết người.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an

Ngày 17/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và phòng CSGT Công an TP HCM đón lõng, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi Giết người ở quận Bình Thạnh, sau đó bỏ trốn về hướng Khánh Hoà.

Cụ thể, lúc 13h ngày 17/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được yêu cầu của Công an Quận Bình Thạnh và Phòng CSGT Công an TP HCM về việc phối hợp bắt giữ 4 đối tượng gây án về tội giết người đang di chuyển từ TP HCM trên tuyến Quốc lộ 1A hướng đi Hà Nội. Bốn đối tượng di chuyển bằng xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Chevrolet Colorado, màu đỏ, biển số 51D-406.80.

Nhóm đối tượng di chuyển trên Quốc lộ 1 trong quá trình bỏ trốn

Nhận tin báo, phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Ninh Hòa bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng “đón lõng” bắt giữ nhóm đối tượng.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng công an đã dừng phương tiện, vây bắt được các đối tượng tại Km 1413, Quốc lộ 1.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Châu Đức Minh Luân (SN 1992, trú tại quận Bình Tân); Nguyễn Hoàng Duy Khương (SN 2005); Nguyễn Đình Phong (SN 1996) và Đào Minh Trúc (SN 1991, cùng trú tại phường 11, quận Bình Thạnh).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận gây ra vụ giết người tại TP HCM.

