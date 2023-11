Hành trình 24 giờ truy lùng đối tượng cướp ngân hàng

Vụ cướp ngân hàng táo tợn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò trao thưởng cho lực lượng phá án

Trước đó, chiều muộn ngày 14/11, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo, khoảng 14h18’ cùng ngày, tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An) xảy ra vụ cướp tài sản.

Theo Lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) thông tin, vụ cướp xảy ra vào khoảng 14h18’ ngày 14/11. Thời điểm này, các cán bộ, giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ tại trung tâm chi nhánh đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì có một đối tượng nam đóng vai khách hàng đi vào trong. Khi đi vào trụ sở, người này mặc áo phao màu đỏ, đi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Đối tượng này đi thẳng vào quầy giao dịch rồi dùng dao kề vào cổ, khống chế một nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tuy nhiên các nam nhân viên trong quầy tri hô bắt cướp nên đối tượng nhảy qua bàn bỏ chạy. Trong lúc đối tượng chưa thực hiện hành vi lấy tiền thì cán bộ ngân hàng phát hiện và thực hiện ngay những biện pháp, kỹ năng trong việc phòng chống tội phạm. Do đó, đối tượng đã không thực hiện được hành vi và bỏ chạy. Cán bộ và vệ sĩ ngân hàng đã kịp thời truy đuổi. Mặc dù bị ngã nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy trốn. Sau khi đối tượng bỏ chạy ra ngoài trụ sở, lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên đối tượng dùng dao nhọn chống trả quyết liệt khiến quá trình truy đuổi gặp khó khăn. Đối tượng này sau đó leo lên xe máy dựng sẵn và tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Sau khi sự việc xảy ra, Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò đã báo cáo cho công an thị xã Cửa Lò, công an phường Nghi Hương về sự việc. Cơ quan công an sau đó đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, trích xuất camera và điều tra, truy bắt đối tượng. Lãnh đạo ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò cho biết, đối tượng này khi vào trụ sở đã kề dao vào cổ nữ nhân viên và yêu cầu mở két. Tuy nhiên đối tượng chưa thực hiện được hành vi cướp nên đơn vị không bị thiệt hại về người và tài sản.

Nhận được tin báo, nhận thấy đây là đối tượng manh động, nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, Công an TP Vinh, các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, phá án.

Gây án xong, đối tượng ung dung đánh xe ô tô đi làm

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng phá án nhận định, đối tượng gây án là người địa phương, nên đã tập trung lực lượng để nhanh chóng làm rõ nhân thân đối tượng và truy bắt trước khi đối tượng kịp trốn thoát.

Tiếp nhận tin báo vào cuối giờ chiều, ngay lúc nhận mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp các lực lượng liên quan xuyên đêm tổ chức truy tìm dấu vết của đối tượng.

"Diễn biến vụ việc do camera ghi lại cho thấy đối tượng không phải là cướp chuyên nghiệp. Đây là vụ án nhạy cảm, gây dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu để lâu, tên cướp sẽ tẩu tán tang vật, tìm cách đối phó, gây khó khăn cho điều tra. Ngoài ra, đối tượng đang rất cần tiền, không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục gây án. Do vậy, chúng tôi đặt quyết tâm, huy động nhiều lực lượng tham gia để truy bắt sớm nhất đối tượng gây án", Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An - cho hay.

Mặc dù thế, sự việc diễn ra quá nhanh, tên cướp mặc áo khoác màu đỏ, bịt mặt, dùng găng tay len, đi xe máy che biển số, do vậy việc dựng chân dung đối tượng rất khó khăn. Trong quá trình thực hiện vụ cướp, gã rất kiệm lời và nói rất nhỏ, nhưng bằng kinh nghiệm phá án, các điều tra viên vẫn nghe rõ là người bản địa.

Cảnh sát lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Khi tên cướp bỏ chạy tại hiện trường, nhân viên ngân hàng đã dùng ô tô đuổi theo nhiều cây số, chụp ảnh nghi phạm cung cấp cho công an. Công an lần theo hướng đi, trích xuất camera an ninh, camera nhà dân tại các khu vực, ngả đường đối tượng di chuyển. Tuy nhiên, đến khu vực thuộc huyện Nghi Lộc, cách hiện trường vụ cướp khoảng 20km thì người đàn ông mặc áo đỏ biến mất. Các dữ liệu camera sau đó ghi nhận một người đàn ông mặc áo khoác đen, điều khiển xe máy giống xe máy tên cướp, rõ biển số xe. Phân tích hình dáng và các dữ liệu khác, các trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm đi đến nhận định tên cướp mặc áo đỏ và người đàn ông áo đen là một. Từ đây, những chân dung của tên cướp táo tợn đã bắt đầu được làm sáng tỏ.

Sau quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xuyên đêm truy lần theo dấu vết nóng, lực lượng phá án đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện đang là Phó Giám đốc một công ty gỗ dăm tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều đáng nói, qua xác minh thông tin thì sáng 14/11, Nguyễn Tuấn Anh trong vai trò là Phó Giám đốc công ty vẫn còn đang nộp về công ty một khoản tiền lớn do đối tác thanh toán. Chiều ngày 14/11, Tuấn Anh vẫn lái xe Camry xuất hiện tại công ty, tối cùng ngày vẫn mời bạn đi uống trà đá.

Các dữ liệu cho thấy Tuấn Anh dường như hoàn toàn không có mối liên quan gì đến vụ cướp tại ngân hàng nói trên. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén về nghiệp vụ, các điều tra viên hình sự nhận thấy Tuấn Anh không đơn thuần như những thông tin thu thập được. Kết quả trinh sát cho thấy các nhận định này hoàn toàn có cơ sở.

Nghi can là Phó Giám đốc một công ty

Trên cơ sở kết quả xác minh, điều tra ban đầu, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo cần bắt giữ ngay Nguyễn Tuấn Anh - nghi can số 1 của vụ cướp. Các tổ công tác được phân công nhiệm vụ truy bắt theo các hướng, tránh trường hợp đối tượng thấy động sẽ bỏ trốn.

Tang vật trong vụ án

Một tổ công tác được phân công tới công ty nơi Tuấn Anh làm việc tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đây là một công ty có 4 nhà xưởng, diện tích rất rộng. Việc bắt giữ phải bí mật để tránh đối tượng trà trộn vào hàng trăm công nhân đang làm việc tại đây hòng lẩn trốn.

Phát hiện có người lạ trong khu vực sản xuất, Tuấn Anh liền ra chặn hỏi. Với đặc điểm nhận dạng đã được xác minh trước đó, các thành viên tổ công tác nhanh chóng nhận ra người vừa hỏi chính là nghi can cần bắt giữ, ngay lập tức hai trinh sát hình sự khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Quá trình di lý đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lực lượng tham gia phá án nhanh chóng thu giữ chiếc xe mô tô Wave anpha màu đen - xám BKS 37B2- 74345 là phương tiện đối tượng dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội. Con dao nhọn, cùng chiếc điện thoại di động, 1 áo khoác màu đỏ cùng 1 đôi giày thể thao màu đen sọc trắng là tang vật mà đối tượng sử dụng trong quá trình gây án cũng nhanh chóng được tìm thấy và thu hồi.

Có mặt tại ngôi nhà của nghi phạm trên con đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh) vào chiều 15/11 cùng lực lượng khám xét nơi ở của đối tượng. Hay tin con mình bị bắt, bố mẹ và vợ của đối tượng không khỏi bàng hoàng. Bởi theo lời người thân của đối tượng thì Nguyễn Tuấn Anh tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, về quê làm việc cho một công ty chế biến gỗ dăm. 28 tuổi, bằng sự phấn đấu của mình, Tuấn Anh nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng rồi được bổ nhiệm làm phó Giám đốc công ty này mới khoảng vài tháng trước khi xảy ra vụ việc. Gia cảnh tốt, vợ đẹp con ngoan, bản thân phấn đấu có vị trí cao trong doanh nghiệp, ấy vậy mà hành vi của vị Phó Giám đốc này khiến tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng cũng khai nhận, thời gian vừa qua có tham gia đầu tư trên mạng và bị thua lỗ. Do nợ nần túng quẫn nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Bước đầu đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi gây án, đối tượng đã ra chợ mua một chiếc áo gió trị giá 30.000 đồng, mua khẩu trang rồi mượn xe mô tô của bạn để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi mượn được xe, Nguyễn Tuấn Anh chạy từ TP Vinh đến đoạn đường 72m nối từ TP Vinh đi thị xã Cửa Lò thì dừng xe, đối tượng dùng băng keo màu đen đã chuẩn bị sẵn từ trước dán che kín biển số sau đó chạy thẳng xuống ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò để gây án.

Sau khi dừng xe ở khu vực ngoài ngân hàng, đối tượng đi vào phía cửa sau, cầm dao nhọn khống chế một nhân viên ngân hàng đang ngồi giao dịch với khách. Nhân viên này đã thoát khỏi sự khống chế đối tượng. Ngay lúc đó, các nhân viên nam cùng lực lượng bảo vệ đã xông vào và đuổi theo. Đối tượng đó liền cầm dao lao ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Gây án bất thành, sau khi cất giấu tang vật, Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp tục sang công ty tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã bị cảnh sát tóm gọn.

