Hành trình 13 giờ truy bắt và lời khai của nam sinh 17 tuổi đâm bạn gái lúc nửa đêm

Thứ Ba, ngày 10/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi dùng dao đâm trọng thương mẹ và bạn gái học cùng trường, nam sinh lớp 12 bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ sau 13 giờ gây án.

Truy bắt đối tượng trong đêm

Ngày 10/8, Công an huyện Quế Phong đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự PC 02 Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền.

Đối tượng Lang Kim Thế Vinh.

Theo hồ sơ, vào 1h ngày 8/8, Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong nhận được tin báo, tại gia đình anh V.Đ.M (SN 1977, ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) xảy ra vụ chém người gây thương tích. Ngay sau đó, công an lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 của nhà anh M. có chị A.T.Đ (SN 1985), là vợ anh M và cháu V.N.A (SN 2004) là con anh M. đang nằm bất động, trên người và vùng mặt có nhiều vết thương.

Qua xác minh, khoanh vùng, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Lang Kim Thế Vinh (SN 2004, trú tại khối Bắc Sơn, thị Trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong). Tuy nhiên, sau gây án đối tượng đã bỏ trốn. Tại hiện trường lực lượng công an đã thu được áo và quần đùi đối tượng gây án, dây trói bằng nhựa, băng gián.

Song song công tác thu thập chứng cứ, Công an huyện Quế Phong huy động toàn bộ lực lượng thành lập 10 tổ công tác truy tìm đối tượng tại tất cả các khu vực có thể đi đến. Thời điểm này mới bước sang ngày mới nên trời vẫn còn tối, tất cả người dân vẫn đang chìm trong giấc ngủ, vì vậy công tác truy tìm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã đi đường rừng, lội qua sông Bãi Việc để đi xuống xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu nhằm mục đích trốn tránh cơ quan công an. Thời điểm này, Công an huyện Quế Phong đã đề xuất Công an huyện Quỳ Châu, Phòng PC 02 Công an tỉnh Nghệ An cùng tổ chức lực lượng tham gia chốt chặn mọi ngả đường.

Đến 14h10 ngày 8/8, các lực lượng chức năng đã phát hiện Lang Kim Thế Vinh đang ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu nên nhanh chóng khép chặt vòng vây, rồi nhanh chóng ập vào khống chế. Đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan công an. Như vậy, sau 13 giờ truy bắt không biết mệt mỏi, các chiến sĩ đã tóm gọn thành công đối tượng là nghi phạm của vụ án.

Tang vật vụ án là dây trói bằng nhựa tại hiện trường.

Đối tượng khai gì tại CQĐT?

Tại trụ sở, bước đầu đối tượng Lang Kim Thế Vinh thừa nhận hành vi của mình. Nguyên nhân Vinh dùng dao tấn công 2 mẹ con là do mâu thuẫn tình cảm với em V.N.A.

Đối tượng Vinh khai, nhân lúc đêm tối, vợ chồng anh V.Đ.M. ngủ say nên đã đột nhập vào nhà rồi leo lên tầng 2 của gia đình để nói chuyện với em V.N.A. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Vinh đã dùng dao tấn côngi A. Nghe tiếng kêu cứu, người mẹ chạy lên kiểm tra cũng bị đối tượng tấn công. Sau đó, Lang Kim Thế Vinh nhanh chóng bỏ trốn.

Đối tượng (áo trắng) bị bắt sau 13 giờ gây án.

“Sau khi đột nhập vào nhà, Lang Kim Thế Vinh đi lên tầng 2 vào phòng cháu V.N.A, tại đây đối tượng dùng băng dính trói 2 tay cháu và ra tay. Nghe tiếng kêu cứu của con gái, chị A.T.Đ đang ngủ phòng kế bên chạy vào thì bị Vinh dùng dao đâm vào người. Gây án xong, đối tượng Vinh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường”, một điều tra viên cho biết.

May mắn cả hai nạn nhân đã được người dân và cơ quan công an đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời. Mặc dù vết thương rất nặng nhưng hiện nay cả hai đã không còn nguy hiểm đến tính mạng và đang được các bác sĩ tích cực theo dõi.

Được biết, nhà của Lang Kim Thế Vinh cách nhà nạn nhân chỉ vài trăm mét. Bố mẹ của Vinh là giáo viên. Vinh được đánh giá là học sinh ngoan. Khi vụ án xảy ra, thầy cô, bạn bè đều tỏ ra hết sức bất ngờ.

Trao thưởng cho Công an huyện Quế Phong đã xuất sắc bắt hung thủ trong thời gian ngắn.

Ngày 9/8, UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho ban chuyên án Công an huyện Quế Phong, VKSND huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát hình sự PC 02 Công an tỉnh Nghệ An đã xuất sắc bắt giữ hung thủ gây ra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi trao thưởng ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng trong điều tra phá án, sau 13 giờ đồng hồ đã phá án thành công. Với thành tích đó UBND huyện Quế Phong đã tổ chức lễ trao thưởng cho các chiến sỹ tham gia phá án.

