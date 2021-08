Hung thủ đâm hai mẹ con ở Quế Phong vì mâu thuẫn tình cảm

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 11:19 AM (GMT+7)

Sáng 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ trọng án vào rạng sáng 8/8, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, là do mâu thuẫn tình cảm giữa Lang Kim Thế Vinh (SN 2004) và cháu V.N.A (SN 2004).

Khoảng 1h15 ngày 8/8, tại nhà chị A.T.Đ. (SN 1985) trú tại khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, đối tượng Vinh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Đ. và con gái là cháu V.A.N. khiến cả hai nguy kịch.

Lực lượng công an cùng người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đến nay mẹ con chị Đ. đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Đối tượng Lang Kim Thế Vinh bị bắt sau 13 giờ gây án.

Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an huyện Quế Phong, Công an huyện Quỳ Châu tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Khoảng 14h20 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Lang Kim Thế Vinh khi tên này đang lẩn trốn tại địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

Con dao mà đối tượng sử dụng để gây án.

Theo điều tra, thời điểm vụ án xảy ra, Vinh trèo tường rào vào nhà anh V.Đ.M, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong sau đó dùng băng dính trói 2 tay cháu V.N.A rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu của con gái, chị A.T.Đ đang ngủ phòng kế bên chạy vào thì bị Vinh dùng dao đâm vào người. Gây án xong, đối tượng Vinh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Nguồn: https://cand.com.vn/Phap-luat/hung-thu-dam-hai-me-con-o-que-phong-vi-mau-thuan-tinh-cam-i623525/Nguồn: https://cand.com.vn/Phap-luat/hung-thu-dam-hai-me-con-o-que-phong-vi-mau-thuan-tinh-cam-i623525/