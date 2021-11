Hai vợ chồng trẻ chết bất thường trong phòng riêng

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 11:45 AM (GMT+7)

Người nhà phát hiện hai vợ chồng chị Nguyên và anh Hoàng chết trong căn phòng riêng.

Sáng 18-11, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn điều tra làm rõ vụ việc hai vợ chồng chết trong căn phòng riêng.

Thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 17-11, tại nhà ông Lê Văn Thuận (56 tuổi, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), gia đình phát hiện con gái là Lê Thị Phương Nguyên (29 tuổi) và con rể Nguyễn Hoàng (35 tuổi, thường trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đã chết trong căn phòng riêng.

Công an đang điều tra nguyên nhân hai vợ chồng chết bất thường trong căn phòng riêng.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phong toả, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an phát hiện trên người chị Nguyên có vết bầm tím.

Theo người nhà, trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Nguyên về nhà cha mẹ ruột ở.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

