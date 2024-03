Hai tên cướp nổ súng khi bị cảnh sát truy bắt

Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Thảo (tức Thảo Lai, 30 tuổi) và Trần Hoàng Kim Phát (tức Phát Lượng, 26 tuổi,cùng ngụ huyện Trảng Bom) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 10-3, Thảo Lai và Phát Lượng đã cướp giật dây chuyền vàng trị giá gần 18 triệu đồng của một người phụ nữ trên địa bàn TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau khi gây án, nghi can lái xe máy tẩu thoát về hướng Đồng Nai.

Hai nghi can Phát và Thảo bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Quá trình đeo bám, các trinh sát hình sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và quần chúng nhân dân đuổi theo đến xã Châu Pha thì hai tên cướp đã nổ nhiều phát súng về hướng người truy đuổi, sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng Đồng Nai.

Tiếp nhận thông tin của Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom nhanh chóng thu thập các tài liệu về đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện Trảng Bom, đặc biệt chú ý đặc điểm phương tiện di chuyển của các đối tượng này.

Khẩu súng ngắn công an thu giữ. Ảnh: CA.

Đến ngày 11-3, cảnh sát phát hiện bắt giữ Thảo và Phát khi đang ngồi trong một quán cà phê ở huyện Trảng Bom. Khám xét nơi ở của hai nghi can công an thu giữ 1 súng ngắn, 2 viên đạn và một số dụng cụ, phương tiện khác.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 12-2023 đến ngày bị bắt, đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Đồng Nai.

