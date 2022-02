Hai nhóm thanh niên hỗn chiến đêm Valentine, một người tử vong

Hai nhóm thanh niên dùng hung khí chém nhau náo loạn đêm Valentine 14/2 khiến một người tử vong.

Chiều 15/2, lãnh đạo Công an xã Nhơn Tân (TX.An Nhơn, Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ dùng hung khí đánh nhau khiến một người tử vong. Đồng thời cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định điều tra.

Theo đó, khoảng 21h45 ngày 14/2, trên QL19 thuộc thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, hai nhóm thanh niên gồm Nguyễn Minh Sang (30 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ), Nguyễn Quốc Tý (30 tuổi, ở khu phố Phú Sơn, phường Nhơn Hòa) cùng số thanh niên khác và nhóm của Lâm Tiến Hậu (26 tuổi, ở thôn Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân) và 10 thanh niên khác đã xảy ra hỗn chiến.

Vụ hỗn chiến đã khiến Sang bị thương nặng và chết khi đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bình Định.

Công an TX An Nhơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định bắt giữ một số đối tượng và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn ra trình diện để điều tra làm rõ hành vi, xử lý theo pháp luật.

