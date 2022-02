Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, một thanh niên tử vong

Sau khi phát hiện một thanh niên với nhiều vết thương nằm bất tỉnh ven đường, người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng phía trung tâm y tế xác định nạn nhân đã chết từ trước đó.

Ngày 9-2, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định điều tra vụ đánh nhau làm một người chết tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ . Qua đó, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với 17 đối tượng liên quan.

Hai băng nhóm hỗn chiến ở Bình Định khiến 1 người tử vong

Trước đó, vào lúc 0 giờ 10 phút rạng sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ tiếp nhận một nạn nhân trên người có nhiều vết thương. Qua kiểm tra, Trung tâm Y tế xác định người này đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân sau đó được xác định là Đỗ Anh Quân (18 tuổi; ngụ thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ). Theo người dân địa phương, trước đó khoảng 1 giờ, họ đã phát hiện Quân nằm bất động tại cổng chào của xã Mỹ Chánh, xung quanh có nhiều hung khí như gạch đá, chai lọ, phảng phát bờ…

Ngay trong đêm, Công an huyện Phù Mỹ đã điều tra vụ việc. Qua đó, đã xác định 2 băng nhóm thanh niên địa phương tham gia đánh nhau dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nói trên.

