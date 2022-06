Hai nghi phạm chở 15 bánh heroin nổ súng vào lực lượng truy bắt

Hai nghi phạm chở 15 bánh heroin đã nổ súng K59 làm một công an bị thương.

Chiều tối 1-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt hai nghi phạm, thu giữ 15 bánh heroin, một khẩu súng và 7 viên đạn.

Lực lượng cảnh sát vây bắt hai nghi phạm chở 15 bánh heroin dùng súng K59 chống đối. Ảnh: CA.

Quá trình vây bắt vào đêm 30-5, hai người (dân tộc Mông) đã dùng vũ khí “nóng” chống trả cảnh sát quyết liệt để phi tang ma túy và chạy trốn.

Một kẻ đã dùng súng K59 bắn làm anh P.L.T. (cán bộ Công an huyện miền núi Quế Phong) bị thương ở đùi.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng chủ tịch UBND huyện Quế Phong và đoàn công tác thăm hỏi, động viên anh P.L.T., cán bộ Công an huyện Quế Phong. Ảnh: CA.

Dù bị thương, anh T. và lực lượng cảnh sát đã lao vào khống chế, bắt giữ thành công nghi can.

Tang vật thu giữ tại hiện trường ở huyện Quế Phong gồm 15 bánh heroin, một khẩu súng kèm 7 viên đạn. Anh T. được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, phẫu thuật vết thương.

Ban chuyên án thu giữ tang vật heroin. Ảnh: CA.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An do ông Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã đến bệnh viện, thăm hỏi, động viên anh T.

Đến chiều 1-6, sức khỏe của anh T. đã ổn định.

Chuyên án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.

