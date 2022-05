5 án tử hình dành cho nhóm "anh chị" mua bán ma túy thủ sẵn hung khí

Các đối tượng tham gia đường dây buôn bán hàng chục kg ma túy này đều là các “anh chị”, từng có nhiều tiền án tiền sự nên lúc nào cũng đề phòng và thủ sẵn hung khí, sẵn sàng chống trả.

Chiều 24-5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (SN 1979, ngụ quận Tân Bình); Phương A Xuân (SN 1988, ngụ quận Tân Phú), Cổ Đại Luân (SN 1986, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1994, ngụ quận Tân Phú); Lê Đức Tài (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan vụ án, Trương Đỗ Hoàng Yến (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” .

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/1996, Hùng bị Công an quận Phú Nhuận bắt về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, sau đó bị xử 6 tháng tù giam. Đến tháng 5/2000, Hùng tiếp tục bị Công an quận Phú Nhuận bắt về tội cố ý gây thương tích, sau đó nhận mức án 24 tháng tù giam. Tháng 11/2004, Hùng bị Công an quận 1 bắt về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, lĩnh án 7 năm tù giam và đến tháng 6/2011 anh ta tiếp tục nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Sau nhiều lần vào tù ra tội, cuối năm 2014, vừa được tha tù trở về địa phương, Hùng liền móc nối với một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự lập ra băng nhóm chuyên đi đòi nợ thuê theo kiểu giang hồ. Khi có được chút tiền, hắn cho vay nặng lãi. Thời gian này gã còn móc nối với một đối tượng ở quận 4 mua ma túy về giao lại cho đám đệ tử đi bán lẻ.

Đến đầu năm 2019, Hùng vượt biên sang Campuchia tìm mối lấy “hàng”. Qua giới thiệu của một tay giang hồ, hắn được gặp mặt “ông trùm” tên Sang (không rõ lai lịch) và được người này đồng ý bán ma túy các loại với giá rẻ, giao hàng ở biên giới Tây Ninh.

Có được đầu mối, Hùng trở về chiêu nạp thêm Cổ Đại Luân, Lê Đức Tài, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Trương Đỗ Hoàng Yến và Phương A Xuân thành lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy khép kín, trong đó Hùng đứng từ xa chỉ đạo, còn lại các đàn em, người lo vận chuyển, người cất giấu và người phân phối đến các quận, huyện ở TPHCM.

Hồ sơ thể hiện, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây ma túy. Triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Hùng nên phối hợp lập chuyên án.

Công tác theo dõi được tăng cường cả về thời gian lẫn quân số. Các đối tượng tham gia đường dây này đều là các tay “anh chị”, từng có nhiều tiền án tiền sự nên lúc nào cũng đề phòng và thủ sẵn hung khí để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, truy bắt.

Đêm 8/4/2020, nhận tin báo Hùng chỉ đạo cho các đối tượng tổ chức giao dịch mua bán ma túy, Ban chuyên án lập tức bố trí nhiều mũi trinh sát có mặt tại những nơi mà các đối tượng trú ngụ cùng các “điểm nóng” khác.

Đến 1 giờ ngày 9/4, phát hiện Cổ Đại Luân chạy xe máy đến giữa cầu Bình Thuận (trên quốc lộ 1A), áp sát một xe ôtô 7 chỗ nhận 1 túi vải màu đen rồi chạy thẳng về nhà ở đường Liên khu 5-6, quận Bình Tân, tổ trinh sát lập tức thông báo cho toàn bộ các mũi khác sẵn sàng tấn công.

Thời điểm này, phát hiện Lê Đức Tài điều khiển xe ôtô BS: 51G-515.37 rời khỏi nhà ở phường Tân Định, quận 1 nên một mũi trinh sát khác tổ chức bám theo. Đến 2h20 cùng ngày, sau khi nhận ma túy từ Luân, Tài đạp ga cho xe phóng với tốc độ cao, khi đến trước nhà số 623 Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, trinh sát Phòng CSĐTTP về ma túy, Công an TPHCM phối hợp Đội CSĐTTP về ma túy, Công an quận Tân Bình và Cục CSĐTTP về ma túy, Bộ Công an (gọi tắt là Tổ công tác) kiểm tra phát hiện bắt quả tang Lê Đức Tài có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy; thu giữ trên xe ô tô do Tài điều khiển một túi các loại ma túy có khối lượng 1,9 kg, 01 khẩu súng và 03 viên đạn (qua giám định thuộc nhóm công cụ hỗ trợ).

Khám xét khẩn cấp hai căn nhà của Tài (một căn ở đường Trần Quang Khải, quận 1 và căn còn lại ở đường Võ Thị Sáu, quận 3), Công an thu giữ 516,3084g ma túy tổng hợp, 591,9218g Ketamine, 28,7421g chất bột màu trắng.

Không để cho các đối tượng kịp trở tay, 3h ngày 9/4, các tổ công tác khác được lệnh đồng loạt ập vào thực hiện lệnh bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Cổ Đại Luân, Trương Đỗ Hoàng Yến và Phương A Xuân. Qua đó, Công an thu giữ 1.998,37g ma túy đá, 5.638,8097g Methamphetamine, 16,7201g Ketamine.

Sau khi gọi điện thoại kiểm tra việc giao dịch mua bán ma túy được giao cho đám “đàn em” trực tiếp thực hiện mà không thấy bất cứ đối tượng nào hồi âm khiến cho Nguyễn Thanh Hùng lo lắng. Phán đoán đám đàn em nhiều khả năng đã bị Công an tóm rồi nên hắn lập tức phóng xe ra khỏi nhà định tìm đường lẩn trốn, nhưng một tổ trinh sát ém sẵn từ trước đã ập đến khống chế Hùng, áp giải về trụ sở làm việc.

Khám xét nơi ở của Hùng ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, trinh sát thu giữ 4,0709g ma túy dạng Methamphetamine cùng nhiều loại tang vật khác có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu Hùng cho rằng mình không biết Luân, Hồng, Tài, Yến, Xuân là ai và cũng không liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Chỉ đến khi nhiều loại tang chứng, vật chứng phạm tội được đặt ra trước mặt thì Hùng mới cúi đầu nhận tội.

Cáo trạng xác định, từ ngày 06/4/2020 đến 09/4/2020, Nguyễn Thanh Hùng nhiều lần mua ma túy của vợ chồng tên Sang, sau đó thuê Phương A Xuân và Cổ Đại Luân đem về cất giấu, phân chia bán lại cho nhiều người trong đó có Lê Đức Tài và Nguyễn Thị Cẩm Hồng để thu lợi.

Trong đó, Nguyễn Thanh Hùng chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy đã mua của Sang, bị bắt quả tang, khám xét thu giữ và bán cho Tài, Hồng có tổng khối lượng hơn 16 kg Methamphetamine, Cổ Đại Luân chịu trách nhiệm hình đối với khối lượng ma túy bị bắt quả tang và giao cho Hồng, Tài có tổng khối lượng hơn 10 kg MA.

Phương A Xuân chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy đã nhận của Sang đem bán cho khách có tổng khối lượng là 6kg MA.

Lê Đức Tài chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy bị bắt quả tang và khám xét thu giữ có tổng khối lượng hơn 3 kg ma tuý các loại.

Nguyễn Thị Cẩm Hồng chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy bị bắt quả tang, có tổng khối lượng gần 2 kg MA.

Trương Đỗ Hoàng Yến chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy bị bắt quả tang và khám xét thu giữ có tổng khối lượng gần 4g MA và 17g Ketamine.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Hùng và Phương A Xuân còn phải chịu trách nhiệm về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, trong đó, Hùng chịu trách nhiệm với khối lượng là 4g MA, Xuân chịu trách nhiệm với khối lượng 13g MA.

Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, mua bán ma tuý số lượng lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, không còn khả năng cải tạo, nên cần loại bỏ các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung.

