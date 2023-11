Hai cô gái trẻ dùng thủ thuật "ma" lừa đảo các cửa hàng vàng

Ngày 28-11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Công an huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa bắt tạm giam Bùi Thị Trang (SN 2000 ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và Nguyễn Thu Linh (SN 2001 ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Bùi Thị Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 9 giờ ngày 20-11, Trang đến cửa hàng vàng bạc D.A. do ông N.L.T. (ở thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc) làm chủ để hỏi mua 1 cây vàng và thống nhất thanh toán bằng phương thức chuyển khoản. Sau khi thỏa thuận, Trang hỏi mượn điện thoại của ông T. để gọi cho gia đình.

Khoảng 15 phút sau, cô gái thông báo đã thực hiện thành công lệnh chuyển khoản thanh toán tiền mua vàng. Ông T. kiểm tra điện thoại thì thấy có tin nhắn của ngân hàng báo tài khoản ngân hàng trên điện thoại của chủ tiệm vàng được cộng thêm số tiền 60 triệu đồng.

Nghĩ mình đã nhận được tiền, ông T. đã đưa cho "vị khách" 3 nhẫn vàng 5 chỉ và 1 dây chuyền vàng 5 chỉ. Sau khi nhận tiền, cô gái đã điều khiển xe máy đi khỏi của hàng vàng. Lúc này, ông T. mới kiểm tra lại tài khoản thì phát hiện không có tiền chuyển đến tài khoản thì đã đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Lập đã xác định nghi phạm trong vụ án là Bùi Thị Trang và có thêm một đồng phạm là Nguyễn Thu Linh. Sau đó, Công an huyện Yên Lập đã bắt giữ 2 nghi phạm nêu trên và thu giữ nhiều tang vật, gồm: 2 xe máy gắn biển số giả, 2 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng.

Tại cơ quan công an, 2 cô gái khai nhận cả hai đã cùng thống nhất kịch bản để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Trang trực tiếp đến tiệm vàng D.A. hỏi mua vàng rồi mượn điện thoại của ông T. để lấy thông tin tài khoản ngân hàng, lưu số điện thoại do Linh cung cấp vào danh bạ điện thoại của ông T. với tên một ngân hàng. Sau đó, Trang báo cho Linh để Linh soạn tin nhắn giả danh ngân hàng ngân hàng gửi đến điện thoại của ông T. với nội dung biến động số dư tài khoản cộng thêm 60 triệu đồng. Đúng như kịch bản của 2 cô gái, sau khi nhận được tin nhắn, ông T. đã tin tưởng và giao vàng cho Trang.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Yên Lạc xác định từ tháng 9-2023 đến nay, bằng thủ đoạn nêu trên, Trang và Linh đã thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tổng trị giá 250 triệu đồng ở nhiều địa bàn khác nhau. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Trang và Linh chia nhau tiêu xài cá nhân hết.

