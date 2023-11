Cô gái trẻ bán hàng online chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Thị Tuyết (SN 1990, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Võ Thị Tuyết tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tháng 8-2023, Võ Thị Tuyết tham gia đầu tư bán hàng online, quá trình tham gia đầu tư bị thua lỗ nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong các ngày 29 và 30-8-2023, Võ Thị Tuyết đã nói dối với bị hại rằng có nhiều người cần vay tiền để "đảo khế" do khoản vay của họ sắp đến thời hạn phải tất toán, sau khi giải ngân sẽ trả lại tiền.

Sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, Tuyết sử dụng tiền vào việc trả nợ, tiếp tục đầu tư bán hàng trên mạng và chi tiêu cá nhân mà không trả lại cho nạn nhân như cam kết. Với thủ đoạn trên, Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của nạn nhân.

Nhận được tin báo cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Võ Thị Tuyết về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

