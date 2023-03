Hai cô gái mất tiền tỷ vì “đại tá hải quân” dỏm săn tình trên mạng

Ngày 9-3, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Khương (SN 1970, ngụ Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Sau quá trình xét hỏi, nhận thấy có một số tình tiết không thể làm rõ tại phiên xử, nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Khương tại toà

Hồ sơ vụ án thể hiện, Khương là đối tượng có nhân thân bất hảo, từng nhiều lần vào tù ra khám. Năm 1997, Khương bị tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang xử phạt 18 tháng tù về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc”. Sau khi chấp hành án xong, Khương lên Lâm Đồng sinh sống và tổ chức buôn bán phụ nữ. Năm 2000. Khương bị TAND tỉnh Lâm Đồng phạt 7 năm tù về tội “mua bán phụ nữ”. Cứ ngỡ khi mãn hạn tù Khương sẽ hoàn lương, nhưng ngựa vẫn quen đường cũ nên năm 2006 Khương lại khoác áo tù vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bản án 4 năm 6 tháng.

Trở về cuộc sống, Khương vẫn không từ bỏ ý nghĩ bất chính. Sau khi dày công nghiên cứu, năm 2019, gã thuê các đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy chứng minh sĩ quan Hải quân và giấy chứng nhận Hải quân mang tên “Vũ Văn Khương” và có dán hình ảnh của Khương mang quân hàm Thượng tá, Đại tá. Sau đó, Khương đặt mua quân quân phục, quân hàm, phù hiệu và đặt làm bảng tên mang tên mình.

Sau khi khoác lên mình bộ đồ dỏm, Khương chụp hình vào các hội độc thân với lời giới thiệu khát khao tìm bạn gái, nghiêm túc xây dựng gia đình sau thời gian dài gắn bó trong quân ngũ. Khương giới thiệu bản thân là Đại tá Hải quân Vùng 2 đóng tại Vũng Tàu.

Trong số những cô gái quen qua mạng, Khương đã phải lòng chị Lê Thị Tuyết Th. Tháng 5/2019 họ chính thức nhận lời yêu nhau. Sau đó, Khương đã “nghỉ phép” đưa người yêu về quê Nam Định ra mắt họ hàng và tính chuyện dài lâu. Chị Th. không mảy may nghi ngờ khi Khương hối thúc chị đi làm giấy xác nhận độc thân để báo cáo tổ chức, chuẩn bị cho việc cưới xin vì yêu cầu của đơn vị.

Sau khi tạo lòng tin, Khương đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền chuyển công tác từ Hải quân Vùng 2 (đơn vị chiến đấu) về Hải quân Vùng 4 (đơn vị kinh tế) và đưa ra các thông tin không có thật về các lô đất giá rẻ được bán theo tiêu chuẩn sĩ quan Hải quân tại Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu và các dự án đầu tư ảo. Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 20/10/2020, bằng thủ đoạn gian dối trên, Khương đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Lê Thị Tuyết Th. 1 tỷ đồng.

Khi biết chị Th. cạn tiền, Khương lấy lý do ra vùng chiến đấu để tạm ngưng liên lạc. Trong khoảng thời gian này, cũng với bổn cũ soạn lại, Khương đã đưa chị Phạm Thị Nh. vào bẫy. Khương cũng đưa chị Nh. về Nam Định ra mắt họ hàng và cùng lấy lý do chuyển công tác tốt hơn, mua đất để làm tổ ấm, Khương đã lừa của chị Nh. 400 triệu đồng. Chị Nh. cũng không mảy may nghi ngờ nhưng khi người quen cho biết lô đất ở bãi sau TP.Vũng Tàu mà Khương chỉ không phải đất quân đội bán. Chị Nh. xác minh thì biết sự thật về vị đại tá dỏm nên làm đơn tố cáo gửi công an.

Trong thời gian Công an thụ lý vụ án điều tra còn có anh Trần Xuân Tuấn và chị Nguyễn Thị Xuân Hương tố cáo Khương lừa chiếm đoạt tiền, CQĐT quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/hai-co-gai-mat-tien-ty-vi-vi-dai-ta-hai-quan-san-tinh-tren-mang_144434.html