Hà Nội: Mâu thuẫn, người đàn ông dâm chết hàng xóm

Nghi phạm Nguyễn Văn Đãi tại trụ sở công an

Ngày 8/1, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đãi (65 tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Đông) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, ông Đãi khai nhận tối 7/1, do mâu thuẫn nên đã dùng dao tự chế đâm ông T.T.P. (53 tuổi - hàng xóm). Bị đâm, ông P. được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong.

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ nghi phạm Đãi, thu hung khí là con dao tự chế.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

