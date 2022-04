Dùng vũ lực cưỡng bức cô gái hàng xóm, "yêu râu xanh" bị bắt sau 3 tháng lẩn trốn

Sau khi dùng vũ lực cưỡng bức chị C. nhưng bị nạn nhân phản kháng quyết liệt, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lường Văn Phương tại trụ sở công an.

Ngày 9/4, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng truy nã Lường Văn Phương (trú tại bản Púa Xe, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai) về tội Hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 20h ngày 8/1, tại bản Púa Xe, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, Lường Văn Phương đã sử dụng vũ lực định hiếp dâm chị L.T.C (là hàng xóm, trú cùng bản). Tuy nhiên, chị C. đã phản kháng, chống trả quyết liệt nên Phương đã không thực hiện được ý đồ. Sau đó, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sự việc sau đó được gia đình bị hại trình báo đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã Lường Văn Phương về tội Hiếp dâm.

Đến ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đã phát hiện và bắt giữ Lường Văn Phương tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng sau đó bị dẫn giải về Công an huyện Quỳnh Nhai để tiếp tục xử lý theo quy định.

