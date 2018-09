Giết vợ xong, bác sĩ rửa thi thể rồi phi tang

Thứ Hai, ngày 10/09/2018 12:56 PM (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nam bác sĩ 42 tuổi kể lại diễn biến ra tay sát hại vợ trẻ rồi mang xác phi tang.

Đối tượng Triệu Văn Hải tại cơ quan điều tra.

Dòng thú tội trong cuốn sổ tay

Sáng 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã họp báo thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu vụ án Triệu Văn Hải (42 tuổi, tổ 13, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng) sát hại vợ là chị Đặng Thị Hiếu (30 tuổi, cán bộ Sở Nông nghiệp tỉnh Cao Bằng).

Thông tin về vụ án, đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 15h chiều 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin báo của Công an TP.Cao Bằng về vụ nghi án mạng xảy ra tại nhà vợ chồng Hải và chị Hiếu.

“Trước đó, cơ quan của Hải và chị Hiếu điện nhiều lần vào số di động của hai người nhưng không liên lạc được. Sau đó, bệnh viện nơi Hải làm việc đã điện báo cho em trai đối tượng là Triệu Văn Hùng. Anh Hùng tới kiểm tra thì thấy cửa chính, cửa sổ khóa. Khi trèo lên mái nhà mở cửa tum vào trong kiểm tra thì thấy đồ đạc bị xáo trộn, có nhiều vết máu ở nhà tắm, nhà vệ sinh và một cuốn sổ tay có viết dòng tự thú của Triệu Văn Hải để trên bàn”, đại tá Nông Minh Đức thông tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Cao Bằng đã thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, qua đó phát hiện, tại nhà Hải trên bàn ăn vẫn còn bát cơm cùng một bình rượu bìm bịp, cạnh đó có một cuốn sổ tay bên trong có dùng chữ tự thú giết vợ.

“Dòng tự thú có nội dung: “Tôi đã bóp cổ vợ tôi chết và con xin lỗi mẹ”. Giám định nhanh chữ viết, cơ quan điều tra xác định dòng tự thú trong cuốn sổ và chữ của Triệu Văn Hải là một”, đại tá Đức nói.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, căn cứ vết máu để lại hiện trường, dòng tự thú của Hải và căn nhà không có dấu vết cạy phá đột nhập, cơ quan điều tra loại trừ khả năng hai vợ chồng Hải bị sát hại, thủ tiêu. Cơ quan điều tra tình nghi Hải sát hại vợ rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập ban chuyên án do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an các địa phương, Bộ Công an truy tìm Hải và chị Hiếu.

Sau gần 8 ngày lần theo dấu vết của Hải từ Bắc tới Nam, ngày 7/9, Công tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C02) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã bắt giữ Triệu Văn Hải tại một nhà nghỉ ở Hà Nội.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Nửa đêm rửa xác vợ

Tại cơ quan điều tra, Hải bước đầu khai nhận, trong cuộc sống vợ chồng Hải và chị Hiếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm ngày 30/8, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, Hải đấm, đá vợ rồi dùng tay bóp cổ vợ tử vong.

Gây án xong, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung thú nhận lý do giết vợ. Sau khi uống rượu, Hải ngủ thiếp tới 24h cùng ngày thì tỉnh dậy. Thấy người vợ nhiều máu, Hải kéo vào nhà tắm rửa rồi cho xác vợ vào bao tải.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hải dùng xe máy chở xác vợ ra cầu Gia Cung định ném xuống sông Bằng Giang phi tang rồi tự tử theo.

“Tuy nhiên, thấy điện sáng, sợ mọi người phát hiện Hải đã đêm thi thể nạn nhân ra cầu Sông Mãng vứt xuống sông ngay giữa dòng”, đại tá Nông Minh Đức thông tin.

Đại tá Nông Minh Đức cho biết, đây là lời khai ban đầu của Hải. Hiện, cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng tìm kiếm thi thể của chị Hiếu để làm rõ vụ án.