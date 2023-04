Giết con rể rồi ném xác xuống suối phi tang

Trước đó, chiều 6/4, Công an huyện Đam Rông nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể dưới suối đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, thuộc tiểu khu 184, thôn 3, xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông. Điều tra, lực lượng Công an xác định người tử vong là anh Rơ Nang Y Trương (SN 1994, xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông).

Nghi vấn đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng để xin ý kiến chỉ đạo.

Cơ quan Công an dựng lại hiện trường vụ K'Hài sát hại con rể

Công an đã khẩn trương khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã triệu tập K’ Hài, là bố vợ của anh Rơ Nang Y Trương lên làm việc.

Ban đầu, đối tượng này quanh co chối tội, tìm mọi cách đối phó với lực lượng Công an. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, K’ Hài đành phải thừa nhận có liên quan đến cái chết của Rơ Nang Y Trương. Tuy nhiên, đối tượng chỉ thừa nhận trước đó khoảng 10 ngày có nhậu say, cãi nhau và đẩy làm Rơ Nang Y Trương ngã xuống suối tử vong. Sau đó, do lo sợ nên K’ Hài bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông.

Do lời khai của đối tượng còn nhiều mâu thuẫn, Công an huyện Đam Rông đã tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng pháp y tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị vật cứng tác động mạnh, gây vỡ xương mặt và nhiều vết thương trên vùng mặt, hộp sọ, cổ... Tới lúc này, K’Hài đã phải thừa nhận hành vi sát hại anh con rể.

Bước đầu đối tượng khai nhận, trong lúc hai cha con uống rượu đã phát sinh mâu thuẫn. K’Hài dùng vật cứng đánh mạnh nhiều nhát vào vùng mặt con rể khiến nạn nhân tử vong. Để che giấu tội ác do mình gây ra, đối tượng liền đem thi thể nạn nhân ném xuống suối rồi sang tỉnh Đắk Nông lẩn trốn.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giet-con-re-roi-nem-xac-xuong-suoi-phi-tang-i689805/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giet-con-re-roi-nem-xac-xuong-suoi-phi-tang-i689805/