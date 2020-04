Giám đốc doanh nghiệp lịch lãm, hào nhoáng ngầm hoạt động "tín dụng đen"

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 14:05 PM (GMT+7)

Dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Đạt, Nguyễn Quốc Chính đã che dấu hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Nguyễn Quốc Chính luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, hào nhoáng trên mạng xã hội.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đối tượng Nguyễn Quốc Chính (SN 1982, trú phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ) bị bắt giữ khiến nhiều người dân bất ngờ khi không hề có tiền án, tiền sự trước đó. Đối tượng này thường xuyên đăng những hình ảnh lịch lãm, hào nhoáng lên mạng xã hội.

Nguyễn Quốc Chính khoác lên mình vỏ bọc là giám đốc của Công ty TNHH xây dựng Phúc Đạt, tuy nhiên công ty này không hoạt động kinh doanh mà chỉ là bình phong cho hoạt động “tín dụng đen” của Chính.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định 4 người vay tiền của Chính với lãi xuất 4.000 đồng/triệu/ngày qua hình thức vay tín chấp (không cần thế chấp tài sản). Tổng số tiền mà Chính thu lời bất chính của 4 người vay là hơn 100 triệu đồng. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Quốc Chính vào ngày 8/4.

Đến ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Nguyên Dương (SN 1990, trú phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, Phú Thọ) cũng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 24/3/2020, Lê Nguyên Dương đã cho nhiều người vay với lãi suất vượt quá quy định của nhà nước.

Lê Nguyên Dương hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã làm rõ 2 trường hợp vay tiền của Dương với lãi xuất 5.000 đồng/triệu/ngày hình thức vay tín chấp. Tổng số tiền mà Dương thu lời bất chính của hai người này là hơn 38 triệu đồng.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Lê Nguyên Dương đã có tiền án liên quan đến ma tuý. Sau khi mở của hàng cầm đồ, Dương hoạt động cho vay nặng lãi. Ngoài cho vay nặng lãi, Dương cùng đàn em còn nhận đòi nợ thuê. Nếu “con nợ” không trả, Dương cho đàn em đe doạ, uy hiếm khiến con nợ sợ hãi và trả tiền với mức lãi xuất cao.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/giam-doc-doanh-nghiep-lich-lam-hao-nhoang-ngam-hoat-dong-tin-dung-den-1079630.html