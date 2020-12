Cảnh cáo thầy giáo bị tố sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 4

Thứ Hai, ngày 14/12/2020 16:01 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ việc ông C. bị tố cáo có hành vi sàm sỡ với 2 nữ sinh lớp 4 sau khi ông này bị buộc thôi việc và cảnh cáo về mặt Đảng.

Ngày 14-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Thuận về kết quả xử lý giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo đối với ông N.V.C (43 tuổi; nguyên giáo viên Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam).

Theo đó, Chi bộ Trường TH-THCS Vĩnh Bình Nam đã thống nhất xử lý về mặt Đảng đối với ông C. bằng hình thức cảnh cáo. Về mặt chính quyền, ông C. cũng đã bị hội đồng kỷ luật của nhà trường thống nhất kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do xúc phạm thân thể một cách nghiêm trọng đối với nhiều học sinh nữ dưới 13 tuổi.

Như đã thông tin, ông C. khai nhận vào ngày 9-11 vừa qua, ông cho học sinh lớp 4 ra sân tập luyện thể dục. Do T.T.H.N ở trong phòng học nên ông C. vào gọi em ra sân rồi dùng tay vò đầu, vỗ vai, bóp eo để yêu cầu ra sân tập luyện cùng với lớp. Em N. không đồng ý với cách làm của ông C. nên bỏ ra về.

Ông C. còn thừa nhận trước đó cũng đã có hành động tương tự với em Đ.B.H. Cũng như N., em H. cho rằng ông C. đã có hành vi sàm sỡ vùng kín của mình nên bỏ chạy về nhà.

"Đây mới chỉ là kết quả xử lý bước đầu về mặt Đảng và chính quyền đối với ông C. Trong vài ngày tới, sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an thì chúng tôi sẽ xử lý các bước tiếp theo"- một lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận khẳng định.

