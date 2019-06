Giám đốc công an Bình Dương lên tiếng vụ 2 người bị chém đứt lìa tay

Chủ Nhật, ngày 09/06/2019 16:04 PM (GMT+7)

Trên địa bàn TX. Thuận An (Bình Dương) chỉ trong một ngày liên tiếp xảy ra 2 vụ chém lìa tay 2 người đàn ông gây hoang mang trong dư luận địa phương. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo khẩn đề nghị Cơ quan CSĐT nhanh chóng phá án, xử lý nghiêm đối tượng.

Bình Dương Sự kiện:

Ngày 9/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo khẩn đề nghị Cơ quan CSĐT nhanh chóng truy bắt bằng được các đối tượng gây ra 2 vụ chém lìa tay nạn nhân xảy ra vào đêm 7/6 tại TX. Thuận An.

Cánh tay bảo vệ chung cư bị chém lìa tại hiện trường

Trước đó, khoảng 23h ngày 7/6, ông L.T.N (45 tuổi, ngụ Cần Thơ, là bảo vệ chung cư Becamex) thuộc khu dân cư Việt Sing phường An Phú, TX. Thuận An ngồi ở khu vực kiểm soát thẻ giữ xe máy thì có 2 người bịt mặt, chạy xe máy đến. Người ngồi sau nhảy xuống rút mã tấu chém ông N. đứt lìa cánh tay. Hung thủ được đồng bọn chở tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông N. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, cũng vào đêm 7/6 tại đường Bình Nhâm 07, phường Bình Nhâm, TX. Thuận An xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, khi anh N.C (30 tuổi) bán hàng rong khi về phòng trọ thì bị một người dàn ông dùng mã tấu chém làm cánh tay trái của nạn nhân gần lìa khỏi tay.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Ngay sau khi xảy ra 2 vụ chém người, Công an TX.Thuận An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, khuôn vùng đối tượng. Từ tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua nắm tình hình địa phương ông thấy rằng điểm nóng tội phạm xuất hiện nhiều ở phường An Phú, TX. Thuận An. Qua đó, đại tá Quyên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan xử lý quyết liệt, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TX. Thuận An nói riêng và toàn tỉnh nói chung.