Lời khai bất ngờ của "nghịch tử" sát hại mẹ đẻ

Ngày 30-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị có liên quan, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Lặc đấu tranh, làm rõ vụ việc con trai nghi sát hại mẹ ruột xảy ra tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ án mạng con trai sát hại mẹ ruột. Ảnh: VKSND huyện Ngọc Lặc

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29-4, Công an xã Nguyệt Ấn (huyện Ngọc Lặc) tiếp nhận tin báo của ông L.V.T. (SN 1962; ngụ thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn) về việc phát hiện chị P.T.M. (SN 1986; là con dâu) tử vong trong nhà tắm của gia đình, trên cơ thể có nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ.

Công an xã Nguyệt Ấn đã nhanh chóng đến xác minh, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương tổ chức tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn, trích xuất camera, truy tìm đối tượng.

Đến 11 giờ cùng ngày, Công an xã Nguyệt Ấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Kiên Thọ đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm L.K.D. (SN 2008, là con trai của nạn nhân) đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Nghi phạm L.K.D. bị bắt khi đang bỏ trốn

Qua đấu tranh, L.K.D. khai nhận vào sáng ngày 29-4, do có suy nghĩ muốn tự tử nên D. nảy sinh ý định lấy tiền của mẹ để mua thuốc tự tử. Khi mẹ của D. đang rửa rau tại khu vực bếp của gia đình, "nghịch tử" này đã xuống tay sát hại mẹ mình.

Gây án xong, D. lấy 1 chiếc điện thoại di động, 1 dây chuyền bằng kim loại màu trắng và 1 túi xách màu đen bên trong có gần 250 ngàn đồng rồi đi xe máy bỏ trốn.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, làm rõ.