Giải mã bí ẩn “tổng kho ma túy” của Hương “mẩu”

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

Tiếp theo vụ bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở Bệnh viện tâm thần trung ương I gây xôn xao dư luận thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội vừa lập thêm một chiến công xuất sắc. Đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “mẩu”).

Với những “doanh nhân” chuyên buôn ma túy đá ở Hà Nội, không ai không biết danh tiếng của “bà trùm” Hương “mẩu”. Dịp Tết Nguyên đán 2021, cô ta gom tiền đặt cả... tạ ma túy đá trị giá vài chục tỷ đồng để tiêu thụ.

Gặp lại... “cố nhân”

Một buổi sáng cuối xuân, Nguyễn Thị Kim Hương (sinh năm 1985, thường trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) được đưa vào phòng hỏi cung của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy. Một cốc nước, thếp giấy cùng chiếc bút được đưa ra trước mặt Hương “mẩu”.

- Chị có biết vì sao được đưa về đây không? Chị có muốn nói gì về việc bị cơ quan điều tra phát hiện tại nhà của chị có chứa ma túy tổng hợp...?

Trước hàng loạt câu hỏi của điều tra viên, Hương một mực chối:

- Em không biết gì cả, đứa khốn nạn nào vu oan giá họa cho em...

Sau gần một ngày đấu tranh, Hương vẫn một mực khẳng định “không làm việc gì xấu”. Và cả hai đàn em của cô ta là Ngô Duy Dương (sinh năm 1990, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Thành Đức (sinh năm 1989, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) đều câm như hến. Lúc này, con “át chủ bài” được đưa ra. Đại úy Nguyễn Văn Kiểm - cán bộ đầy kinh nghiệm của Đội Phòng ngừa đấu tranh án ma túy có yếu tố nước ngoài, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy “tình cờ” xuất hiện.

Hình ảnh Hương “mẩu” thay đổi qua thời gian.

Không hiểu vì lý do gì, Hương chủ động “bắt nhời” :

- Anh Kiểm phải không? 5 năm trước em cũng từng ngồi ở đây và các anh đã phải thả em ra!

- Đúng như vậy nhưng lần này thì khác đấy. Cô giải thích tại sao ma túy tổng hợp lại “tình cờ” được tìm thấy tại 3 căn nhà ở phường Đức Giang, Ngọc Lâm và Thượng Thanh? Cô đã bán cho Quý “ngạn” bao nhiêu kg ma túy đá và mua của gã mấy ngàn viên “kẹo”? Cô có nhắn nhủ gì với đối tượng Chen không?...”.

Những câu hỏi dồn dập được đưa ra và khi nhắc tới 4 đứa con (trong đó có một bé mới 8 tháng tuổi) đang được một tay bà ngoại chăm sóc, Hương “mẩu” hoàn toàn bị đánh gục. Cô ta bắt đầu khai vanh vách những lần mua bán “ngô”, “nước”, “kem” (tiếng lóng chỉ ma túy đá, thuốc lắc, ketamin). Đồng phạm của cô ta là Dương và Đức cũng đã phải mở miệng.

Phía sau một dáng vẻ yêu kiều

Có thể nói, trong vòng khoảng chục năm trở lại đây, “bà trùm” Hương “mẩu” đã xây dựng một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp vào loại “siêu to khổng lồ” từ Nghệ An ra Hà Nội. Mỗi đơn hàng, cô ta bán cả cân ma túy đá trở lên (trị giá khoảng 250-300 triệu đồng). Với số tiền lãi từ việc này, Hương “mẩu” thậm chí mua được chung cư cao cấp cùng nhiều đồ hiệu đắt tiền khác.

Đặc biệt, Hương dành rất nhiều tiền cho việc “đại tu” nhan sắc. Việc này vừa là để níu kéo tuổi xuân sắp tàn, song cũng để che mắt lực lượng chức năng. Rất nhiều người quen của Hương từ thuở thiếu niên giờ đây gặp lại đều không thể nhận ra cô ta nữa rồi. Và, có lẽ Hương vẫn luôn tự tin với vỏ bọc “biến hình” của mình.

Bên cạnh đó, Cơ quan công an cũng làm rõ những thủ đoạn rất tinh vi của bà trùm và các đối tượng trong đường dây. Tại các ngôi nhà cao tầng ở các phường Đức Giang, Thượng Thanh (quận Long Biên) Hương đã tổ chức thành các “kho” chứa hàng và giao cho các đối tượng đều là người nhà, họ hàng thân thích ở tại đó “coi kho”. Đặc biệt, “kho” nằm trong khu vực dân cư “làng xã” của Hương - người làng, hàng xóm, họ hàng đều quen biết với các đối tượng trên để dễ dàng thiết lập vòng cảnh giới, dễ dàng thông tin khi có vấn đề bất thường.

Bản thân Hương “mẩu” sinh sống tại chung cư Mipec (phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội). Đây là căn hộ chung cư cao cấp được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh. Căn hộ này nằm tại tầng 34, cửa căn hộ có mã khóa và cần có thẻ cư dân mới ra vào được. Vì thế, Hương có thể nhanh chóng tẩu tán, phi tang ma túy nếu thấy động tĩnh bất thường. Bà trùm chỉ đi lại các “kho” kiên cố được lắp đặt hệ thống camera giám sát vô cùng chặt chẽ. Mỗi “kho” đều có két sắt cài đặt mật mã để cất giấu ma túy. Có tiền, Hương đã vung ra để mua chuộc một số bảo vệ chung cư, thậm chí cả gái dịch vụ ở quanh nhà để làm nhiệm vụ cảnh giới cho cô ta và đồng bọn.

Dĩ nhiên, hành tung của Hương đã được đưa vào tầm ngắm của lực lượng chống ma túy của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), nhiều đơn vị cấp phòng của địa phương. Khoảng 21 giờ ngày 30-3-2021, khi mà Hương cùng hai đệ ruột Dương, Đức đang cùng nhau từ phòng A3409 chung cư Mipec Long Biên để lên xe với ý định bỏ trốn thì bị bắt giữ tại trận.

Ít giờ trước đó, Cơ quan công an cũng đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà số 96 Đức Giang (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội). Các đối tượng khai số ma túy trên do Hương “mẩu” cung cấp để tổ chức sử dụng.

Khẩn trương tiến hành khám xét tại địa chỉ trên, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy được cất giấu trong bình thủy tinh để tại phòng ngủ tầng 2 của Hương “mẩu” và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép ma túy. Tại phòng A3409, chung cư Mipec Long Biên, Cơ quan công an thu giữ 166,231 gam ma túy tổng hợp các loại, 1 cân điện tử cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng lúc tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại địa chỉ 19-21 ngách 58/44 Đức Giang (thuộc tổ 20, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội). Đây được coi là một trong các “kho” của nhóm Hương “mẩu” và phát hiện thu giữ 29,743 gram ma túy tổng hợp.

Qua công tác trinh sát, Cơ quan công an phát hiện Hương mẩu có mối quan hệ chặt chẽ với một đối tượng có biệt danh là “Mèo”, “Chen”. Đây là đối tượng truy nã và được xác định là ông trùm chuyên cung cấp ma túy đá cho nhiều tổng kho tại Hà Nội. Là bạn hàng lâu năm, khi Hương thấy Chen có nguy cơ bị lộ liền lập tức bố trí che giấu Chen. Song, cuối cùng, lực lượng phòng, chống ma túy Thủ đô đã hốt trọn cả ổ...

Chặt đứt đường dây của “Chen”

Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, khoảng đầu tháng 1-2021, Cơ quan công an phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ do Đinh Văn Thành (SN 1994, thường trú tại xã Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cầm đầu.

Xác định đây là các đường dây tội phạm liên tỉnh, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá thành công ổ nhóm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia.

Đối tượng Nguyễn Như Lý (còn gọi là Mèo, Chen).

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, sau khi xác định một đối tượng trong ổ nhóm của Đinh Văn Thành có nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) về Hà Nội, tổ công tác triển khai lực lượng tiến hành “giăng lưới”. Khoảng 14h00 ngày 26-3-2021, tại khu vực tầng hầm B1 tòa C1 chung cư D’CAPITALE Tân Hoàng Minh, số 119 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 2 tổ công tác của công an TP đã bắt quả tang Dương Minh Quang (SN 1984, thường trú tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an cũng thu giữ 2 ba lô vải và 1 bao tải dứa bên trong đựng 32 túi tinh thể màu trắng nghi là ma túy được cất giấu trong cốp xe ô tô do Quang điều khiển. Kết quả giám định của kết luận tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy Methamphetamin có tổng khối lượng hơn 31 kg.

Cùng lúc đó, các tổ công tác cũng đồng loạt triển khai bắt giữ các đối tượng Đinh Văn Thành và Trần Đăng Tiến (SN 1966, thường trú tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang cùng ở với Đinh Văn Thành tại địa chỉ phòng 2002 tòa C1 chung cư D’CAPITALE Tân Hoàng Minh. Thực hiện khám xét khẩn cấp tại địa chỉ trên, Cơ quan công an thu giữ 5 viên ma túy loại Methamphetamin (khối lượng 0,502 gam), 1 cân điện tử màu trắng có dính ma túy loại Methamphetamin, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan công an, 3 đối tượng Đinh Văn Thành, Dương Minh Quang, Trần Đăng Tiến đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình, đồng thời, quá trình đấu tranh xác định đối tượng cung cấp ma túy cho đường dây của Đinh Văn Thành là đối tượng người Nghệ An có biệt danh là “Mèo”, “Chen”.

Quá trình củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan công an phát hiện mối quan hệ mật thiết giữa Hương “mẩu” và Mèo. Tết Nguyên đán năm 2021 Hương thậm chí gom tiền đặt mua cả tạ ma túy tổng hợp từ đối tượng này.

Khi phát hiện đường dây của Mèo bị lộ, Hương “mẩu” móc nối với đồng bọn đưa gã đến lẩn trốn tại nhà của Trương Tuấn Dũng (SN 1976, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Xin nói thêm về đối tượng Dũng. Gã vốn là đối tượng hình sự, ma túy có tiếng trên địa bàn. Dũng có 2 căn nhà tại chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội và một trong 2 căn bất ngờ bị cháy. Ngày 8-3-2021, Dũng đã mang xăng đe dọa nhân viên văn phòng ban quản lý chung cư đòi đền bù thiệt hại cho căn nhà bị cháy. Hành động này sau đó bị Công an quận Hoàng Mai khởi tố về tội “Đe dọa giết người”.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã tìm ra nơi ẩn náu của Mèo và chuẩn bị lực lượng cất vó. Khoảng 20 giờ ngày 30-3-2021 tại phòng 0809 nhà N01, chung cư 87 Lĩnh Nam, sau nhiều giờ bí mật theo dõi, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng có tên thật là Nguyễn Như Lý (sinh năm 1992, thường trú xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An) - còn được gọi là “Mèo” hoặc “Chen”.

Tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ của Nguyễn Như Lý tại phòng 2102 tòa FLC (số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Cơ quan công an thu giữ hơn 26 kg Methamphetamin và 8 điện thoại di động các loại.

Quá trình điều tra, xác minh đối tượng Nguyễn Như Lý là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Quyết định số 02 ngày 30-5-2016. Tổng vật chứng thu giữ của băng ổ nhóm này lên tới 58,66kg ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các tài liệu đồ vật có liên quan.

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an TP Hà Nội đánh giá đường dây ma túy của Hương “mẩu” - Mèo cùng đồng bọn là một trong những đường dây hoạt động tinh vi nhất từ trước tới nay. Các đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Trong đó, Hương là đối tượng cầm đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người trong đường dây, từ việc tiêu thụ, cất giấu, vận chuyển, giao ma túy cho khách lẻ, thanh toán...

“Nhóm này liên tục thay đổi số điện thoại, bản thân Hương không bao giờ ra mặt giao dịch mà đều giao cho đàn em. Để tránh sự phát hiện của công an, các nghi phạm thường xuyên thay đổi thủ đoạn giao dịch ma túy. Ngoài ra, việc các đối tượng trú tại các khu chung cư cao cấp, có sự quản lý ra vào chặt chẽ cũng khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn” - Thượng tá Quỳnh chia sẻ. Mặc dù vậy lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã nỗ lực hết mình, quên ăn quên ngủ để bóc gỡ thành công đường dây ma túy tổng hợp cực lớn trên địa bàn Thủ đô.

