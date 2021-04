Bà trùm Hương “Mẫu” bị bắt giữ cùng đám đàn em

Thứ Tư, ngày 07/04/2021 11:42 AM (GMT+7)

Cầm đầu đường dây buôn bán chất cấm, Hương "Mẫu" cùng các đàn em hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi phương thức hoạt động.

Bà trùm Hương “Mẫu” tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 7/4, thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma tuý có quy mô lớn.

Trước đó, phòng PC04 đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Quá trình điều tra, phòng PC04 xác định đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi do bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (thường được gọi là Hương “mẫu”, SN 1985, hộ khẩu tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội). Bà trùm hiện đang ở tại chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội). Hương “Mẫu” đã có 1 tiền án liên quan đến ma tuý.

Đến khoảng 14h ngày 26/3, tại khu vực tầng hầm của một khu chung cư tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, phòng PC04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 31,608 kg Methamphetamin.

Quá trình đấu tranh, xác định đối tượng cung cấp ma túy cho băng nhóm này là Nguyễn Như Lý có biệt danh là “Mèo" hay còn gọi là “Chen". Trong khi bắt giữ 3 đối tượng trên thì Nguyễn Như Lý đã bỏ trốn.

Tiếp đó, ngày 30/3, phòng PC04 đã bắt giữ bà trùm cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Thị Kim Hương tại chung cư Mipec Long Biên cùng 2 đối tượng đàn em. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 221,064 gam ma tuý tổng hợp các loại, 1 cân điện tử.

Tiếp đó, phòng PC04 đã bắt giữ Nguyễn Như Lý (SN 1992; Hộ khẩu tại xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An, tên gọi khác là “Mèo" hoặc “Chen”) khi đang trốn tại một chung cư thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Nhự Lý tại một căn hộ chung cư ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, thu giữ 26,8 Kg Methamphetamin; 8 điện thoại di động. Theo hồ sơ, Lý là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng. Tổng vật chứng thu giữ là 58,66kg ma tuý tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ dùng để phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy và các tài liệu đồ vật có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng khác trong đường dây buôn bán ma tuý của bà trùm Hương “Mẫu”.

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng Phòng PC04 cho biết, đường dây buôn bán ma tuý do Hương “Mẫu” cầm đầu hoạt động rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Trong đó, Hương là đối tượng cầm đầu và cũng là “đầu não” phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người trong đường dây, từ việc tiêu thụ, cất giấu, vận chuyển, giao ma túy cho khách lẻ, thanh toán…

Các đối tượng liên tục thay đổi số điện thoại, bản thân Hương không bao giờ ra mặt giao dịch mà đều giao cho đàn em. Thủ đoạn giao dịch ma tuý cũng thường xuyên được các đối tượng thay đổi.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát gặp nhiều khó khăn khi phải theo dấu các đối tượng ở chung cư cao cấp, quản lý chặt chẽ ra vào. Chỉ cần “gió thổi cỏ lay” là các đối tượng sẽ phát hiện có “biến”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/ba-trum-huong-mau-bi-bat-giu-cung-dam-dan-em-50202174114313528.htmNguồn: http://danviet.vn/ba-trum-huong-mau-bi-bat-giu-cung-dam-dan-em-50202174114313528.htm