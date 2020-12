Gia đình người đàn ông bị cắt “của quý” trên đồi cao su khốn đốn vì tin đồn

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi xảy ra vụ người đàn ông bị cắt “của quý” trên đồi cao su lúc rạng sáng, ở địa phương đang lan truyền những tin đồn chóng mặt khiến gia đình nạn nhân gặp không ít phiền phức.

Như tin đã đưa, sự việc xảy ra vào khoảng 4 - 5 giờ sáng 8/12, tại khu vực đồi cao su thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Vào thời gian trên, người dân nhận được thông tin ông V. (ngụ thôn 12, xã Xuân Phú) bị cắt "của quý" khi đi lên đồi cao su. Khi người dân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã bị cắt rời bộ phận sinh dục. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng không tìm thấy bộ phận sinh dục bị cắt đứt.

Khi phóng viên Báo Gia đình & Xã hội có mặt ở địa phương này, hỏi han sự việc hi hữu trên, không ít người dân e ngại, ôm mặt cười. Một hàng xóm cho biết, ông V. đã có vợ con và hiện đang làm tại một công ty chế biến gỗ trên địa bàn. Do đặc thù công việc nên ông này thường xuyên vắng nhà vào ban đêm. Trong khi đó, bà T. (nghi phạm liên quan đến vụ án đang bị công an tạm giữ) cũng đã có chồng, con và gia đình bà này trồng ít diện tích cao su thuộc một quả đồi tại thôn 12.

Hằng ngày, từ 2 – 3h sáng, bà T. rời nhà lên đồi cạo mủ cao su cho tới khoảng 6h cùng ngày mới trở về nhà, còn ông Đ. (chồng bà T. – nghi phạm liên quan đến vụ án đang bị công an tạm giữ) thường xuyên vắng nhà.

Khu vực đồi cao su, nơi vụ việc xảy ra

Thời gian gần đây, người dân địa phương "bàn ra tán vào" về mối quan hệ tình cảm giữa bà T. và ông V. tới tai ông Đ. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ là tin đồn, chưa ai từng nhìn thấy ông V. và bà T. ở cùng nhau.

Một người gần hiện trường cho biết, rạng sáng 8/2, khi bà T. rời nhà lên đồi cạo mủ cao su thì ông Đ. cũng bí mật bám theo để xác thực tin đồn vợ mình có mối quan hệ không trong sáng với ông V. Khi ông V. đang đi qua đồi cao su thì bị ông Đ. chặn lại rồi sự việc hi hữu đã xảy ra. Giữa 2 gia đình ông V. và vợ chồng ông Đ. từ trước đến nay không xảy ra mâu thuẫn.

Ông Phạm Văn Niên - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân cho biết thêm: "Tại địa phương đang lan truyền chóng mặt thông tin do ghen tuông nên ông Đ. đã buộc vợ cắt "của quý" của ông V. Tuy nhiên, diễn biến của sự vụ án và nguyên nhân chính xác thì đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ".

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng không còn khả năng tái tạo vì phần "của quý" bị cắt đã mất

Trước đó, sáng 8/12, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (đóng ở khu Núi 1, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận một ca cấp cứu ông V. (51 tuổi) nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết thương. Nặng nhất là dương vật bị cắt cụt, đã được băng bó tạm cầm máu.

Ông V. nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm ở vùng mặt, đầu, cổ tay, cổ chân. Và đặc biệt là phần dương vật bị cắt đứt lìa. Thời điểm nhập viện, phần dương vật bị cắt rời không có. Bệnh nhân nhập viện tỉnh táo, tuy nhiên huyết áp hơi thấp, máu vẫn còn chảy ở vùng dương vật bị cắt đứt. Các bác sĩ đã phẫu thuật cầm máu, xử lý vết thương trên cơ thể, đặt ống thông, tạo hình để bệnh nhân có thể đi tiểu được

"Vì bệnh nhân vào viện không kèm dương vật đã bị cắt, nghĩa là không có cơ hội phục hồi, bởi không có gì để nối", một lãnh đạo bệnh viện cho biết.

Hiện công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc, đã bắt giữ nghi phạm. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc chưa được cung cấp.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/phap-luat/gia-dinh-nguoi-dan-ong-bi-cat-cua-quy-tren-doi-cao-su-khon-don-vi-tin-don-o-lang-xom-20201210182543201.htm