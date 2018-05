Giả danh nữ Thiếu tướng Công an lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 11:00 AM (GMT+7)

Ngày 25-5, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã tống đạt Kết luận điều tra tới bị can Đậu Thị Hương (49 tuổi, tạm trú tại phường Khương Trung, TP Hà Nội) đồng thời, đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Hương.

Đối tượng Đậu Thị Hương là đối tượng không nghề nghiệp, không có bất cứ mối quan hệ nào nhưng luôn khoe mẽ là nữ Thiếu tướng, nữ Đại tá an ninh đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Với vỏ bọc này, Hương đã lừa khoảng 10 bị hại với tổng số tiền chiếm hưởng hơn 14 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6-2017, Phòng An ninh tài chính tiền tệ, đầu tư Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu lương thực - thực phẩm miền Tây (Công ty Gạo miền Tây) có đơn tố cáo Đậu Thị Hương đã lừa đảo chiếm đoạt của công ty ông Tuấn hơn 3,1 tỷ đồng. Qua việc hứa hẹn lo thủ tục vay vốn của ngân hàng giúp Công ty Gạo miền Tây thực hiện dự án.

Đơn xin tuyển dụng vào lực lượng CAND của bị hại gửi cho Hương

Vì Hương quen biết nhiều các cán bộ cao cấp, trong đó có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Ông Tuấn tưởng thật và Hương hứa hẹn sẽ giúp ông Tuấn thực hiện Dự án thoát nghèo bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu long, do Công ty ông thực hiện với số tiền 140 tỷ đồng.

Hương ra điều kiện sẽ được hưởng 10% số tiền vay được. Qua đó, Hương yêu cầu ông Tuấn chuyển tiền cho Hương vào tài khoản. Trong thời gian từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2016, Công ty Gạo miền Tây đã 16 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hương với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng và 1 lần đưa trực tiếp cho Hương 600 triệu đồng, để Hương làm chi phí cho việc vay vốn.

Sau khi nhận số tiền nêu trên, Hương hứa hẹn lòng vòng, ông Tuấn nghi ngờ và đã tự tìm hiểu, phát hiện Hương không phải là cán bộ Công an như Hương nói. Biết mình bị Hương lừa, ông Tuấn đã làm đơn trình báo vụ việc tới cơ quan Công an.

Theo Kết luận điều tra, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ, Hương giả danh là Đại tá Công an để lừa đảo chiếm đoạt số tiền như ông Tuấn đã trình báo. Sau khi khởi tố bắt giam bị can Hương. Cơ quan ANĐT tiếp tục nhận được nhiều đơn của các bị hại như ông Trần Thanh Lâm, ông Phạm Việt Bắc, ông Nguyễn Thành Hiệp, ông Dương Minh Luyện và một số cá nhân khác cùng tố cáo, bằng việc hứa hẹn xin việc làm, chạy dự án, hứa hẹn "chạy" cho con em bị hại vào các trường CAND... đã bị Đậu Thị Hương lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Trong số nạn nhân nêu trên, đáng chú ý có vụ việc của ông Dương Minh Luyện, là anh em họ hàng với Hương. Theo đó, ngày 13-7-2017, Hương gọi điện cho ông Luyện và nói có thể xin cho con gái ông Luyện vào ngành Công an với chi phí vào khoảng 400 triệu đồng.

Đối tượng Đậu Thị Hương (dấu X) bị Công an áp giải về trụ sở

Ông Luyện vì tin tưởng vào người em họ hàng, nên đã đồng ý đưa tiền cho Hương. Tuy nhiên, đến nay, sau khi Hương nhận tiền đã gần 1 năm mà không có kết quả, ông Luyện cũng đã nhiều lần liên hệ với Hương để đòi trả lại tiền nhưng không được nên đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Đối với trường hợp của ông Phạm Việt Bắc, khoảng tháng 9-2016, qua quen biết, ông Bắc được Hương giới thiệu là "thiếu tướng, cục phó cục an ninh Bộ Công an" đang triển khai nhiều dự án lớn về xây dựng hạ tầng của ngành Công an ở TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Ngoài ra Hương còn đang xem xét giải quyết giúp giấy tờ đất bị ứ đọng tại địa phương. Qua trao đổi, Hương hứa hẹn sẽ giúp ông Bắc "chạy" được dự án xây dựng trường trung cấp an ninh 6 tại TP Cần Thơ. Đến tháng 10-2016, ông Bắc gặp Hương tại một quán cafe ở TP Hà Nội và đưa trực tiếp 480 triệu đồng kèm theo hồ sơ dự án cho Hương.

Khoảng 1 tuần sau, ông Bắc đã chuyển tiếp cho Hương khoảng 500 triệu đồng nữa. Tiếp đó, sau rất nhiều lần, tổng cộng ông Bắc đã chuyển cho Hương hơn 2 tỷ đồng. Mỗi lần Hương nhận tiền, đều viết giấy biên nhận để lại cho ông Bắc. Trên thực tế, ông Bắc đã bị Hương lừa đảo nhiều lần. Đến nay Hương còn chiếm đoạt của ông Bắc gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ta còn có trường hợp của ông Nguyễn Thành Hiệp. ông Hiệp tuy đã biết Hương từ năm 2015 nhưng vẫn bị Hương lừa đảo bằng thủ đoạn giới thiệu một số dự án xây dựng công trình như trụ sở Công an tỉnh An Giang, trụ sở Cảnh sát PC&CC Công an tỉnh An Giang; Trung tâm chỉ huy PCCC Tây Nam bộ và yêu cầu tìm công ty tham gia đầu tư xây dựng dự án.

Hương còn hứa hẹn sẽ xin cho ông Hiệp vào ngành Công an để tham gia quản lý dự án Trung tâm chỉ huy PCCC Tây Nam Bộ. Cùng với hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của Hương, ông Hiệp đã đưa cho người phụ nữ này tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án và tang vật chứng đã được Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội chuyển sang Viện KSND cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.