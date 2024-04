Giả danh bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, lĩnh… 14 năm tù (!)

"Ngựa quen đường cũ”

Theo bản án sơ thẩm ngày 11/9/2023 của TAND tỉnh Đồng Tháp, Vương Thanh Lộc (tên thường gọi là Tài), từng có 2 tiền án. Ngày 28/8/2014, Lộc bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt 9 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 11/02/2020, Lộc bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thời gian thử thách 2 năm. Trong thời gian thử thách, Lộc tiếp tục ra tay bằng chiêu trò mới, chiếm đoạt của 2 nạn nhân với số tiền 660 triệu đồng.

Năm 2000, Lộc là thợ cơ khí tại nhà máy ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do ông L.M.T. làm Giám đốc (GĐ). Năm 2003, Lộc xin nghỉ việc, chuyển sang làm nghề lái xe tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Sau thời gian dài không liên lạc, đầu tháng 3/2022, ông T. tình cờ gặp lại Lộc tại TP.Cao Lãnh. Vừa gặp lại "sếp" GĐ cũ, Lộc nảy sinh ý định đưa ông T. "vào tròng". Lộc "nổ" mình chẳng những có quan hệ thông gia với "Chủ tịch tỉnh ĐT" mà còn "quen biết thân thiết" với cả "Bí thư tỉnh" (?!). Lộc chủ động xin số điện thoại của ông T. để liên lạc.

Sau đó, Lộc mua sim điện thoại số 0776525xxx gọi vào số máy của ông T. (0939171xxx), tự xưng là "Bí thư Tỉnh ủy" và nói do Lộc giới thiệu, muốn làm quen với ông T. Rất mừng vì được "kết nối" với lãnh đạo, ông T. thường điện thoại nói chuyện với "Bí thư” (do Lộc đóng giả) và có ý muốn gặp mặt nhưng Lộc viện lý do từ chối vì sợ bị lộ tẩy.

Không biết Lộc giở trò, ông T. tưởng mình quen với "Bí thư Tỉnh ủy" nên giới thiệu với bạn là ông P.H.L. (GĐ một doanh nghiệp gạo ở tỉnh An Giang). Ông L. cũng tin là thật, cũng muốn làm quen nên xin ông T. số điện thoại và gọi vào số 0776525xxx, nhưng "Bí thư” không nghe máy vì thấy số lạ.

Sau khi biết sếp cũ giới thiệu thêm "mối mới", muốn làm quen với "Bí thư”, Lộc chủ động gọi điện lại làm quen với ông L, trò chuyện thân tình. Lộc mạo danh "Bí thư” để "kết nghĩa anh em" với ông T. và ông L, rồi đưa cả hai vào "tầm ngắm". Lộc giả danh "Bí thư”, than với ông L. là thân mẫu bị bệnh tim, đang cần gấp tiền phẫu thuật nên hỏi mượn ông L. lo cho mẹ già qua cơn nguy kịch! Cảm động về người con "hiếu tử", ông L. không ngần ngại giúp. Lộc căn dặn ông L. cứ đưa tiền cho Lộc sẽ đưa lại cho mình ("Bí thư Tỉnh ủy" do Lộc giả danh).

Vương Thanh Lộc tại cơ quan điều tra

Trong khoảng thời gian từ ngày 14/4 - 13/8/2022, vị GĐ đã 12 lần đưa tiền mặt và chuyển khoản cho ông T. với số tiền 310 đồng. Ông T. đã chuyển toàn bộ số tiền này cho Lộc. Trong đó, có lần Lộc còn cho người đóng vai "tài xế Bí thư” gặp ông L. để nhận 40 triệu đồng, sau đó "tài xế" cùng ông T. đưa toàn bộ số tiền này cho Lộc.

Sa lưới khi lãnh đạo thật xuất hiện

Biết ông L. có ý định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại TPHCM, Lộc tiếp tục xuất chiêu, giả danh Bộ trưởng Bộ TNMT để tiếp tục lừa tiền. Trong vai "Bí thư Tỉnh ủy", Lộc tiết lộ có mối quan hệ thân thiết với Bộ trưởng Bộ TNMT, rồi hứa giới thiệu cho ông L. làm quen.

Sau đó, Lộc sử dụng số điện thoại 0787844xxx gọi cho ông L, tự xưng "Bộ trưởng Bộ TNMT", được "Bí thư Tỉnh ủy" giới thiệu. Ông L. tin tưởng là thật nên rất vui được làm quen với "Bộ trưởng".

"Bổn cũ soạn lại", Lộc vào vai "Bộ trưởng" than với ông L. vợ đang điều trị bệnh tại Singapore, chi phí rất lớn nên hỏi mượn tiền. Vị GĐ cả tin, tiếp tục móc hầu bao giúp "Bộ trưởng"!

Trong tháng 8/2022, ông L. đã 4 lần chuyển cho Lộc với số tiền 350 triệu đồng. Cụ thể: ngày 16/8/2022, Lộc giả danh Bộ trưởng TNMT mượn ông L. 50 triệu đồng. Ông L. yêu cầu gửi số tài khoản để chuyển tiền, Lộc gọi điện cho "chiến hữu" Lê Văn Cư (tài xế trước cổng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp) hỏi mượn tài khoản ngân hàng của ông Cư với lý do "để thân nhân chuyển tiền, rồi rút đưa cho Lộc mang lên TPHCM lo cho người nhà vừa qua đời cần tiền gấp". Được "chiến hữu" đồng ý, Lộc gửi số tài khoản của Cư cho ông L. để chuyển 50 triệu đồng.

Sau khi biết ông L. đã chuyển tiền, Lộc gọi điện hối thúc "chiến hữu" rút ngay đưa cho mình. Tuy nhiên, do ông Cư bận việc nên sáng hôm sau mới ra ngân hàng rút 50 triệu đồng đưa cho Lộc trước Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Bị cáo Lộc lĩnh 14 năm tù ở cả 2 cấp tòa

Ngày 20/8/2022, Lộc giả danh Bộ trưởng TNMT mượn ông L. 150 triệu đồng để trị bệnh cho vợ. Ông L. chuyển ngay số tiền trên qua tài khoản của cháu vợ Lộc. Cũng thủ đoạn tương tự, ngày 25/8/2022, Lộc yêu cầu ông L. chuyển 50 triệu đồng; ngày 29/8/2022, yêu cầu ông L. chuyển 100 triệu đồng. Như vậy, bằng thủ đoạn gian dối, Lộc đã chiếm đoạt của ông L. với số tiền tổng cộng là 660 triệu đồng.

Ngày 13/9/2022, ông L. đi công tác tại tỉnh Đồng Tháp, gặp được một vị lãnh đạo, hỏi thăm mới vỡ lẽ. Biết mình bị lừa, ông L. chủ động gọi vào số của Lộc, y vẫn tiếp tục nhận mình là "Bí thư Tỉnh ủy"(?!). Thu thập bằng chứng, ông L. đã nộp đơn tố giác Lộc.

Khẩn trương vào cuộc, ngày 21/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Thanh Lộc để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khám xét nơi tạm trú của Lộc, CQĐT tạm giữ số tiền hơn 295 triệu đồng.

Xét tính chất, hành vi của bị cáo, TAND tỉnh tuyên phạt Lộc 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; buộc bị cáo bồi thường cho ông L. số tiền 660 triệu đồng. Lộc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/02/2024, Lộc giữ nguyên kháng cáo và "kêu oan". Bị cáo cho rằng, không chiếm đoạt 310 triệu đồng khi giả danh "Bí thư tỉnh ủy".

Đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM nêu quan điểm: Bị cáo Lộc chỉ thừa nhận chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng khi giả danh "Bộ trưởng Bộ TNMT" mà không thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 310 triệu đồng khi giả danh "Bí thư tỉnh ủy". Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên thì có đủ cơ sở xác định bị cáo đã chiếm đoạt số tiền này của ông L. Do đó, đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm để răn đe và phòng ngừa chung.

HĐXX phúc thẩm nhận định: Kết quả điều tra xác định có đủ cơ sở kết luận ông L. đã giao cho ông T. tổng cộng 12 lần với 310 triệu đồng để ông T. giao lại cho Lộc. Mỗi lần ông L. chuyển tiền cho ông T, đều xuất phát từ yêu cầu của Lộc. Cả 12 lần giao tiền, thì Lộc đều không phản hồi lại với ông L, chứng tỏ đã nhận được tiền từ ông T.

Xâu chuỗi toàn bộ hành vi của bị cáo Lộc từ khi làm quen cho tới thời điểm chiếm đoạt tiền của người bị hại là phù hợp với diễn biến thực tế hành vi phạm tội của bị cáo và phù hợp với lời khai của 2 ông L. và T, nên có đủ cơ sở xác định bị cáo Lộc đã chiếm đoạt số tiền 310 triệu đồng của ông L. dưới danh nghĩa mạo danh "Bí thư Tỉnh ủy". Do đó, HĐXX không chấp nhận trình bày kêu oan của bị cáo Lộc.

Trong vụ án này, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần; đã có tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chưa được xóa án tích nhưng lại tiếp tục phạm tội là thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Vì vậy bị cáo bị áp dụng các tình tiết tăng nặng theo quy định. Từ nhận định trên, HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Vương Thanh Lộc 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

