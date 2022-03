Gã "trai tân" 2 lần lãnh án tử

Thứ Sáu, ngày 04/03/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chỉ vì vài tin nhắn, Lê Văn Long (ngụ Lâm Đồng) đã nhẫn tâm sát hại bạn gái cũ, đoạt luôn mạng em trai cô này khi cậu ta đứng ra can ngăn. Còn Nguyễn Anh Tuyến (ngụ TPHCM) sau khi hạ độc thủ người yêu, "cuỗm" luôn tài sản rồi rủ bạn bè đi thư giãn. Dù gia đình của 2 nạn nhân đã "lấy đức báo oán", cùng với nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng tội ác mà Long và Tuyến gây ra khiến 2 bị cáo không thể thoát án tử ở cả hai cấp tòa.

Níu kéo không được thì "xử" (!)

Ngày 26-8-2021, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Long (SN 1987, ngụ xã Đinh Lạc, H.Di Linh, Lâm Đồng) về tội giết người. Long đã sát hại dã man chị Lăng Bích Đào (SN 1984, tên nạn nhân đã được thay đổi - PV; bạn gái cũ của Long) và anh Lăng Viết Dũ (em ruột nạn nhân, SN 1987).

Theo hồ sơ vụ án, Long được gia đình cho ăn học đến nơi đến chốn, có việc làm tốt, mức lương cao tại TPHCM. Nhìn bề ngoài khá điển trai, nhưng đến năm 2019, Long mới có mối tình đầu với chị Đào. Dù lớn tuổi hơn Long, từng có chồng (đã ly dị) và con riêng, nhưng chị này vẫn được Long yêu thương. Thế nhưng tình cảm giữa hai người không dài lâu. Nhiều lần uống rượu say, Long khơi lại chuyện chị Đào từng có "một đời chồng" và sinh con, trong khi gã là "trai tân" nên phải chịu thiệt thòi. Giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, cãi vã rồi chia tay.

Lê Văn Long bị tuyên án tử hình

Long khai sau thời gian đường ai nấy đi, y níu kéo, nhắn tin muốn nối lại tình cảm. Nhưng chị Đào không những từ chối mà còn nhắn một số tin xúc phạm, khiến gã người yêu cũ tức giận. Trước thời điểm gây án 3 ngày, Long từ TPHCM về quê thăm nhà. Khoảng 8 giờ ngày 30-6-2020, gã chuẩn bị dao bấm, chạy xe máy đến nhà chị Đào ở TT.Di Linh (H.Di Linh). Đến nơi, Long vào nhà bằng cửa sau, đi thẳng đến giường chị Đào đang nằm. Thấy bóng người lạ, chị Đào hỏi: "Ai vậy?". Long không trả lời, kéo mùng định bước lên giường, nhưng bị chị Đào đạp trúng người.

Long rút dao đâm tới tấp vào chị Đào. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân la lớn, cầu cứu em trai. Anh Dũ ở phòng bên cạnh chạy sang can ngăn. Hai người đàn ông giằng co, vật nhau trên giường. Anh Dũ bị Long đâm nhiều nhát chí mạng, tử vong tại chỗ. Về phía chị Đào, dù bị đâm trọng thương vẫn cố thoát ra ngoài, đến đoạn đường trước nhà thì ngất xỉu. Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đến Trung tâm Y tế H.Di Linh cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Gây án xong, Long bỏ xe máy tại nhà nạn nhân, tẩu thoát ra QL20 rồi gọi điện cho người thân chở đến Công an H.Di Linh đầu thú.

Với hành vi tội ác đã gây ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm tuyên phạt Long án tử hình về tội giết người. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp cho 2 nạn nhân cũng làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt Long. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9-12-2021, Long bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận hình phạt tử hình, chỉ mong được gia đình chị Đào tha thứ cho mình. Phía gia đình nạn nhân đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo, do chị Đào cũng có một phần lỗi.

Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: thành khẩn khai báo, đã bồi thường khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng..., nên đề nghị HĐXX chuyển sang hình phạt tù cho bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm nhận định: Chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm với chị Đào, bị cáo đã chuẩn bị hung khí, xâm phạm đến tính mạng 2 người. Hành vi của bị cáo quá dã man, coi thường pháp luật, không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Từ nhận định trên, HĐXX tuyên y án tử hình đối với Long.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuyến tại tòa

Sát hại người yêu sau khi "vui vẻ”

Nguyễn Anh Tuyến (SN 1989, ngụ Q.Phú Nhuận) và chị Phạm Thanh Ngân (SN 1992, ngụ Q8, TPHCM; tên nạn nhân đã thay đổi - PV) làm chung tại cửa hàng thời trang. Sau thời gian tìm hiểu, hai người phải lòng nhau. Khoảng 21 giờ ngày 9-12-2012, Tuyến chở chị Ngân đi ăn khuya rồi thuê phòng khách sạn trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) để "tâm sự".

Trưa hôm sau, Tuyến đưa chị Ngân về nhà mình chơi. Hai người đang trò chuyện trên lầu thì Tuyến phát hiện trong điện thoại của người yêu có một số tin nhắn từ người khác gửi đến nên ghen tuông, dẫn đến cãi vả. Dù chị Ngân giải thích đó là tin nhắn của bạn mình, nhưng Tuyến vẫn không tin. Sau đó, chị Ngân bảo gã chở về nhà mình vì sợ xảy ra chuyện không hay. Cho rằng người yêu phản bội, Tuyến bóp cổ, lấy áo khoác nhét vào miệng nạn nhân. Thấy chị này còn thoi thóp, gã dùng sợi dây của áo khoác siết cổ cho đến khi tắt thở.

Tuyến lấy ĐTDĐ, bông tai và xe máy của người yêu đem cầm và bán, được hơn 12 triệu đồng rồi đi chuộc điện thoại, trả nợ. Số tiền còn dư, hắn rủ bạn bè đến quán bar, massage thư giãn... Về phía gia đình Tuyến, chờ lâu không thấy chị Ngân quay xuống, người nhà y mở cửa thì thấy cảnh tượng hãi hùng, liền trình báo công an. Biết không thể thoát, sau cuộc vui với nhóm bạn bằng những đồng tiền vấy máu, Tuyến ra đầu thú trong đêm 11-12-2012.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9-8-2013, TAND TPHCM tuyên phạt Tuyến án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình. Tuyến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mẹ của chị Ngân cũng làm đơn đề nghị tòa phúc thẩm giảm án cho gã.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23-10-2013, Tuyến thừa nhận đã sát hại bạn gái do ghen tuông và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Bào chữa cho Tuyến, luật sư cũng đề nghị HĐXX giảm án, với lý do hành vi giết nạn nhân không được bị cáo dự tính trước mà chỉ là bộc phát nhất thời; trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, bị cáo được tặng nhiều giấy khen... Mẹ chị Ngân trình bày trước tòa với tấm lòng bao dung: "Có gì đau hơn khi một người mẹ mất đi núm ruột của mình. Nhưng dù sao thì con tôi cũng đã không còn. Tôi mong HĐXX xem xét tha tội chết cho bị cáo, vì tôi không muốn có thêm người mẹ mất con như tôi...".

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định: Hành vi của Tuyến đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo ra tay tước đoạt mạng sống người khác, thể hiện tính côn đồ, quyết tâm phạm tội đến cùng. Sau khi giết người, bị cáo còn phạm tiếp tội mới rất nghiêm trọng là cướp tài sản, cho thấy bị cáo không chút ăn năn, hối hận. Do đó, không có căn cứ để giảm án. Từ nhận định trên, HĐXX của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo của bị cáo cũng như không chấp nhận kháng cáo của mẹ chị Ngân, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Tuyến án tử hình.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ga-trai-tan-2-lan-lanh-an-tu_127783.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ga-trai-tan-2-lan-lanh-an-tu_127783.html