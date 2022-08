Gã trai sát hại người yêu là nữ sinh Học viện Ngân Hàng lĩnh án chung thân

Vừa mâu thuẫn tình cảm, lại bị gia đình bạn gái ngăn cấm, Hoàng Tuấn Anh nảy sinh bực tức, dùng dao sát hại bạn gái trên đường đi làm về.

Cuối chiều 16/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân bị cáo Hoàng Tuấn An (SN 2002, ở huyện Hoài Đức) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Hoàng Tuấn An có quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị Ngọc Hà, là nữ sinh Học viện Ngân Hàng. Đầu năm 2021, gia đình chị Hà ngăn cấm, không cho hai người yêu nhau, cùng thời gian này, An và chị Hà cũng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nên An nảy sinh ý định giết chết chị Hà.

Cáo trạng xác định, ngày 22/12/2021, An đi mua dao nhọn, rồi giấu dao vào túi quần, điều khiển xe máy đến nơi chị Hà làm thêm tại cửa hàng ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

Do trước đó An biết sau khi tan làm, chị Hà sẽ đi về xã Đức Giang (huyện Hoài Đức) nên An điều khiển xe máy đi về gần đó đợi.

Khoảng 22h30, chị Hà điều khiển xe máy đi về qua chỗ An đứng. Thấy vậy, An điều khiển xe máy đi theo, vượt lên trước chị Hà một đoạn rồi dừng lại đợi.

Còn chị Hà đi đến, nhìn thấy An chặn xe nên dừng lại và nói: “Muốn gọi người ra hay như thế nào” thì An trả lời “Tao muốn nói chuyện”. Nghe vậy chị Hà nói tiếp “Mày đứng đây thì tao gọi người ra”.

Chị Hà vừa dứt lời thì An dùng tay phải rút dao nhọn trong túi quần ra, đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng cổ bên trái. Bị đâm, chị Hà ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, An cầm con dao tự đâm vào vùng cổ bên trái của mình để tự sát. Cùng lúc đó có anh Trần Anh Tuấn (SN 1986, ở huyện Hoài Đức) đi qua phát hiện, lao tới ghì An xuống đường và giằng con dao trên tay An, vứt đi. Anh Tuấn sau đó hô hoán mọi người xung quanh và báo Công an huyện Hoài Đức đến đưa An về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tranh tụng tại tòa, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo An là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm, phòng ngừa chung trong xã hội.

Đáng chú ý, trước khi phiên xử bị cáo Hoàng Tuấn An diễn ra, hơn 2.000 sinh viên Học viện Ngân hàng đã ký tên vào Đơn kiến nghị Chánh án TAND TP Hà Nội xét xử nghiêm minh, loại bỏ kẻ thủ ác khỏi cộng đồng, xã hội.

Trong đơn kiến nghị các sinh viên cho biết, chị Hoàng Thị Ngọc Hà là một sinh viên xuất sắc của Học viện Ngân hàng, là một đoàn viên năng nổ trong các hoạt động đoàn, đội được bạn bè và thầy cô quý mến.

Như bao sinh viên khác với rất nhiều mơ ước, hoài bão về một tương lai tươi sáng, một cuộc sống hạnh phúc để từ đó chỉ biết học thật giỏi. Ngoài giành học bổng, Hà còn đi làm thêm để hỗ trợ một phần kinh tế cho gia đình.

