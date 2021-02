Gã hàng xóm si tình và bi kịch của nữ sinh khoa luật: Cuộc đột nhập lúc rạng sáng

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 04:00 AM (GMT+7)

Cô nữ sinh ngủ say mà không hề biết gã hàng xóm bệnh hoạn đã đột nhập vào phòng và ngồi ngắm cô ngủ.

Trước khi qua đời, cô nữ sinh Lauren Giddings vẫn luôn nghi ngờ có điều bất thường xảy ra trong căn hộ của mình. Cô từng kể với người thân việc cảm thấy đồ đạc trong phòng dường như bị người khác di chuyển. Lauren cũng nói với bạn trai cảm thấy rất sợ vì có người cố đột nhập căn hộ và không muốn ở đây nữa. Và trực giác của cô đã đúng, mọi hành động của cô đều bị gã hàng xóm bệnh hoạn theo dõi từ lâu.

Tên sát nhân Stephen McDaniel.

Trực giác mách bảo

Tháng 8/2011, Stephen McDaniel bị bắt giữ và khởi tố với tội danh Giết người sau cái chết của cô nữ sinh Lauren Giddings. Bên cạnh đó, gã thanh niên này còn bị điều tra về tội Khai thác tình dục trẻ em vì trong máy tính của hắn ta chứa nhiều ảnh khiêu dâm trẻ em.

Theo điều tra của cảnh sát, Lauren Giddings từ lâu đã luôn nghi ngờ bị theo dõi ngay trong căn hộ của mình nhưng mọi thứ vẫn khá mơ hồ vì cô không biết thủ phạm cũng như cách thức theo dõi. Cô từng kể với người thân việc cảm thấy có người cố đột nhập căn hộ cũng như đồ đạc trong phòng dường như bị ai đó di chuyển, không còn ở vị trí cũ. Gần ngày biến mất và bị sát hại, Lauren nhắc lại chuyện này với bạn trai và nói cô cảm thấy rất sợ đồng thời không muốn ở đây nữa.

Cảm nhận của Lauren đã đúng nhưng lại không thể giúp gì được cho cô. Stephen đã lén theo dõi nạn nhân trong thời gian dài làm hàng xóm. Theo công tố viên, động cơ gây án xuất phát từ sự ám ảnh của Stephen đối với Lauren.

Sau khi bị bắt, Stephen tỏ ra không hợp tác. Nhưng cuối cùng, trước những chứng cứ khó có thể chối cãi, gã thanh niên này đã đồng ý thỏa thuận rằng sẽ kể lại mọi chuyện vào ngày diễn ra tội ác, đổi lại hắn sẽ không bị truy tố tội Khai thác tình dục trẻ em .

Tội ác kinh hoàng

Stephen từ đó đã kể lại chi tiết cách hắn ta theo dõi Lauren, thậm chí quay lại những đoạn video về cô qua cửa sổ tại căn hộ tầng hai bằng một chiếc máy quay nhỏ gắn vào một cây gậy dài.

Stephen sau đó đã tìm cách lấy trộm được chìa khóa vạn năng có thể mở được cửa mọi căn hộ trong khu nhà từ người chủ tòa nhà. Lúc này, việc đột nhập vào căn hộ của người hàng xóm trở nên rất dễ dàng.

Khoảng 4h30 ngày 26/6/2011, khi xác định được Lauren đã ngủ say và chỉ có một mình, Stephen mặc đồ đen, đeo găng tay, dùng chìa khóa vạn năng tiếp tục lẻn vào căn hộ của Lauren. Cô nữ sinh lúc này vẫn ngủ say, không hề biết sự có mặt của gã hàng xóm bệnh hoạn ở rất gần mình. Sau một lúc ngắm Lauren ngủ, Stephen di chuyển nhưng chẳng may gây ra tiếng động. Lauren bừng tỉnh và kinh hãi nhận ra Stephen.

Stephen nhanh chóng lao tới nhảy lên người và bóp cổ Lauren. Sau một hồi hồi giằng co, hai người rơi khỏi giường. Chân Lauren bị mắc kẹt dưới gầm giường nên không thể chống đỡ lại Stephen. Cô nữ sinh xấu số sau đó bị bóp cổ đến chết.

Stephen kéo thi thể vào trong nhà tắm rồi về phòng, hôm sau cầm cưa quay trở lại phân xác nạn nhân. Xong xuôi, hắn chia ra làm vài túi và vứt vào các thùng rác xung quanh khu vực. Stephen tính toán rằng những chiếc xe chở rác sẽ tới trong ngày, đưa những cái túi chứa các phần thi thể đi và tội ác của hắn sẽ không thể bị phát hiện.

Xem xét kế hoạch gây án cũng như mối quan hệ tương đối ít ỏi giữa kẻ giết người và nạn nhân của hắn, nhiều người tin rằng Stephen là một kẻ giết người hàng loạt đang ở giai đoạn bắt đầu, và hắn sẽ tiếp tục tội ác nếu lần này không bị phát hiện.

Tháng 4/2014, Stephen McDaniel lĩnh án chung thân cho những tội ác kinh hoàng mà hắn đã gây ra.

(Hết)

--------------------------------

