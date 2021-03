Em mượn tiền "giang hồ" không trả, chị gái bị "khủng bố" bằng sơn, mắm tôm, chất bẩn

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 16:00 PM (GMT+7)

Ngày 6/3, Công an quận 8, TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can với Ngô Thành Chương (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Trần Thị Thẻn (là vợ Chương, SN 1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý về hành vi "Huỷ hoại tài sản".

Hiện công an đang truy bắt Lê Ngọc Châu (SN 1988, ngụ quận 8) cùng một số đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Theo điều tra, trưa 1/3, chị Nguyễn Thanh Mai (SN 1975, chủ tiệm thuốc tay Thanh Mai) ở đường Phú Định, phường 16, quận 8 tới công an trình báo về việc bị một nhóm đối tượng tạt mắm tôm, sơn, chất bẩn vào tiệm vào sáng cùng ngày.

Chị Mai cho biết, nhóm đối tượng tạt mắm tôm, sơn, chất bẩn dẫn tới thiệt hại khoảng 4,3 triệu đồng. Chị Mai kể trước đó, nhóm này còn tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào tiệm chị 5 lần từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021.

Nhóm này yêu cầu chị Mai phải trả nợ cho Nguyễn Hoài Trung (SN 1979, ngụ tỉnh Tiền Giang, là em ruột chị Mai) số tiền gần 160 triệu đồng. Nếu chị Mai không trả thì nhóm sẽ tạt chất bẩn và không cho buôn bán.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Chương và Thẻn là chủ mưu nên truy xét.

Ngày 3/3, trinh sát công an phát hiện vợ chồng Chương nên mời về làm việc. Chương khai có quen biết với em ruột chị Mai là Trung. Năm 2017, Trung có việc nên nhờ Chương mượn giúp 32 triệu đồng. Chương đứng ra vay giúp cho Trung với lãi suất 10%/tháng.

Trung trả lãi được vài tháng thì Chương liên hệ không được. Chương đi vay mượn để trả nợ cho Trung dẫn tới nợ gần 160 triệu đồng. Do không liên hệ được cho Trung và Chương biết chị Mai buôn bán thuốc tây ở đường Phú Định, phường 16, quận 8 nên tới hỏi tìm Trung. Tuy nhiên, chị Mai không biết Trung ở đâu.

Sau đó, 2 vợ chồng Chương nhờ Châu Văn Phú (SN 1991, ngụ quận 8) nhờ tìm người đòi nợ giúp. Phú giới thiệu Châu cho vợ chồng Chương. Qua nói chuyện, vợ chồng Chương nhờ Châu tạt chất bẩn vào cửa hàng thuốc tây của chị Mai với mục đích uy hiếp, đòi nợ. Hai vợ chồng Chương trả cho Châu 5 triệu đồng. Nếu đòi được thì sẽ trả thêm.

Sau đó, Châu cùng đồng bọn đã 6 lần tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào cửa tiệm thuốc tây của chị này từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021. Chị Mai sau đó đã trình báo công an.

Công an điều tra truy xét xác định vợ chồng Chương cầm đầu vụ việc nên bắt giữ. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://danviet.vn/em-muon-tien-giang-ho-khong-tra-chi-gai-bi-khung-bo-bang-son-mam-tom-chat-ban-20210306110415447.htm