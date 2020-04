Lý giải về vỏ bọc từ thiện của vợ chồng Đường "Nhuệ" vừa bị bắt giữ

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Việc cặp vợ chồng Đường "Nhuệ" (ở TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị bắt vì “Cố ý gây thương tích” đang gây xôn xao dư luận. Công ty của vợ chồng Đường cũng là một địa chỉ hay tổ chức từ thiện, cựu cán bộ điều tra hình sự đã lý giải về vỏ bọc này.

Như đã đưa, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3, tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình.

Cơ quan này cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tên thường gọi là Đường "Nhuệ"), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) và 2 đàn em của chúng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sự việc đang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua bởi từ trước đến nay, ở Thái Bình vợ chồng Đường, Dương là những cái tên khá máu mặt.

Đầu tiên là việc chơi sang chảnh của cả hai, sau đó là việc tham gia đóng một số phim phát trên youtube của Đường, rồi sinh nhật hoành tráng của hai vợ chồng, việc kinh doanh bất động sản,... những thứ này đã khiến cho tên tuổi của vợ chồng Đường, Dương ở Thái Bình không ai là không biết đến.

Không những vậy, địa chỉ công ty bất động sản của vợ chồng Đường "Nhuệ" còn là một địa chỉ rất hay tổ chức làm từ thiện, thiện nguyện tại nhiều nơi, tất cả tạo thành một hình ảnh lộng lẫy, mác doanh nhân cho cặp đôi này.

Tuy nhiên, việc vợ chồng Đường "Nhuệ" lần lượt bị bắt vào ngày 7, 10/4 đã như “giọt nước tràn ly”. Họ bị bắt vì gọi 1 nạn nhân tới tận nhà (cũng là trụ sở công ty Đường Dương) để đánh, hành hung khiến người này bị thương tích tới 15%.

Lúc chưa bị bắt, Dương thường xuyên làm những hoạt động từ thiện.

Sau khi bị bắt, hàng loạt những tội ác, những lùm xùm liên quan đến vợ chồng Đường đều được lôi ra, xới lại. Hình ảnh đẹp đẽ mà Đường, Dương trước nay tạo ra đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh như một tên xã hội đen chính hiệu.

Nhìn nhận về vỏ bọc này của vợ chồng Đường "Nhuệ", cũng tương tự như nhiều đối tượng xã hội cộm cán khác, Trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu - Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an cho biết, tình trạng này đang rất phổ biến trong xã hội hiện nay.

Trung tá Đào Trung Hiếu phân tích, hãy nhớ lại các băng ổ nhóm tội phạm trước đây, như băng của Dương Văn Khánh tại Hà Nội, băng do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "sâm") cầm đầu tại Bắc Ninh,… trước khi bị triệt phá, đều rất nổi tiếng về các hoạt động từ thiện, nhân đạo, mạnh tay tài trợ cho các cuộc quyên góp ủng hộ vì cộng đồng.

“Từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực điều tra hình sự, trực tiếp đấu tranh khám phá một số băng nhóm tội phạm, chúng tôi nhận thấy việc các tổ chức tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc công ty, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp đang rất phổ biến trong xã hội hiện nay.

Trong quá trình hoạt động, nhằm tạo dựng các mối quan hệ với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước để thuận lợi trong công việc làm ăn, hay để che giấu đi những hoạt động phạm tội trong thế giới ngầm, chúng cần những bộ mặt “sạch” – vị cán bộ Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an lý giải.

Với vụ việc Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Đường và trước đó là vợ hắn, là chuyên gia nghiên cứu về tội phạm, Trung tá Đào Trung Hiếu đánh giá rất cao việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình kiên quyết và kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với cặp vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đồng bọn.

Hình ảnh giàu có, sang chảnh, lắm tiền, nhiều bạc luôn được vợ chồng Đường, Dương khoe lên mạng xã hội mỗi khi có cơ hội.

Theo ông Hiếu, việc khởi tố, bắt giam các đối tượng về tội danh nói trên là có căn cứ, đúng pháp luật, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tình hình chính trị địa phương và mong mỏi của người dân từ bấy lâu nay.

“Qua nắm tình hình dư luận tại chỗ, được biết đông đảo người dân Thái Bình rất phấn khởi, ủng hộ và tin tưởng vào quyết tâm trấn áp tội phạm của Ban lãnh đạo mới của Công an tỉnh Thái Bình.

Điều đó giống như sự kỳ vọng của người dân Đồng Nai đối với ngành công an tỉnh này, sau những cuộc ra quân tấn công vào các đường dây, hang ổ tội phạm trong thời gian gần đây” – Trung tá Đào Trung Hiếu bày tỏ.

Mặt khác, theo vị cựu cán bộ điều tra hình sự này, vụ án “Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn” có thể không dừng lại ở phạm vi một vụ án cố ý gây thương tích đơn thuần.

Đường "Nhuệ" thời gian gần đây cũng tham gia vào một số bộ phim phát sóng trên youtube, tên tuổi của Đường cũng phần nào được đánh bóng thêm.

Ông lý giải, ngay sau khi nhóm này bị bắt giữ, đã có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội và báo chí phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật của họ xảy ra trong những năm vừa qua tại Thái Bình, nhưng chưa được phát hiện, điều tra, làm rõ.

Qua những thông tin đó, có thể hình dung đây là một ổ nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, lộng hành, công khai.

Dư luận và báo chí phản ánh ổ nhóm này đã thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm như hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

“Đặc biệt là những hành vi sai phạm về đấu giá đất đai. Một số người tại Thái Bình đã kể với tôi về những thủ đoạn mua đấu giá đất “bách phát, bách trúng” của Bất động sản Đường Dương” – Trung tá Đào Trung Hiếu chia sẻ.

Cũng theo Trung tá Hiếu, nhân vụ việc Đường "Nhuệ" cùng vợ bị bắt giữ, vụ hành hung gây thương tích đối với bà Đinh Thị Lý xảy ra ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình vào sáng 18/11/2014, đã bị tạm đình chỉ điều tra vào năm 2015, nay cũng đã được báo chí “xới” lại…

“Trong hoạt động điều tra hình sự, đã có những “đại án” được bắt đầu, khai thông từ những vụ việc nhỏ” – cựu cán bộ điều tra hình sự nhận định.

Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/ly-giai-ve-vo-boc-tu-thien-cua-vo-chong-duong-nhue-vua-bi-bat-giu-10...Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/ly-giai-ve-vo-boc-tu-thien-cua-vo-chong-duong-nhue-vua-bi-bat-giu-1078204.html