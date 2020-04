Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an nhưng thoát tội

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Băng nhóm Đường "Nhuệ" ngoài việc có dấu hiệu thao túng đấu giá đất, cưỡng đoạt tiền phí từ các doanh nghiệp tang lễ, còn bị tố cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản...

Ngày 15-4, một số doanh nghiệp mai táng ở Thái Bình đã làm việc với công an để cung cấp thông tin về việc bị băng nhóm Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) cưỡng đoạt tiền.

Một số người dân tiếp tục có đơn tố cáo Đường “Nhuệ” về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đánh người ngay tại trụ sở công an nhưng không bị xử lý.

Cưỡng chiếm doanh nghiệp để xiết nợ

Ông Nguyễn Văn Hà, con trai chủ Công ty Lâm Quyết (trụ sở tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình chuyên sản xuất đồ gỗ), đã tiếp tục có đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Thái Bình về việc bị nhóm Đường “Nhuệ” chiếm giữ doanh nghiệp, hủy hoại tài sản… Vụ án này đã được Công an tỉnh Thái Bình thụ lý nhưng sau đó không khởi tố và gia đình tiếp tục có đơn thư.

Theo tố cáo, đầu năm 2017, bố mẹ ông Hà có vay của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”), Nguyễn Thị Dương 1,7 tỉ đồng, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày.

Sau đó, do kinh doanh gặp khó nên bố mẹ ông Hà khất trả dần.

Chiều 3-10-2017, khi bố mẹ ông Hà không có mặt tại doanh nghiệp, Đường “Nhuệ” dẫn theo hàng chục đàn em mang theo hung khí tới chiếm giữ luôn trụ sở Công ty Lâm Quyết. Hôm sau, khi công nhân tới làm việc, đàn em Đường “nhuệ” đuổi hết ra ngoài, chỉ cho hai người chú của ông Hà ở lại.

Theo ông Hà, sau khi bố ông gọi điện thoại trình báo Công an TP Thái Bình, chiều 4-10-2017, Công an xã và cùng cán bộ Công an TP Thái Bình tới lập biên bản với nội dung trục xuất những người lạ mặt (đàn em Đường “Nhuệ”) ra khỏi trụ sở công ty, bàn giao nhà xưởng cho hai người chú của ông Hà trông coi.

Ông Hà cho hay: Việc trục xuất này chỉ là trên giấy vì thực tế đàn em của Đường “Nhuệ” tiếp tục chiếm giữ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Nhàn (chú của ông Hà), người được nhóm của Đường “Nhuệ” cho ở lại công ty, nói: Nhóm người của Đường “Nhuệ” vào khống chế toàn bộ văn phòng, nhà xưởng, khóa cửa các phòng trong công ty. “Nhóm này chỉ cho tôi và một người ở lại tại khu nhà ở của công nhân nằm phía sau. Sau hai ngày công an xã lập biên bản, vợ chồng Đường “Nhuệ” xuống đuổi nốt cả hai anh em tôi ra khỏi doanh nghiệp” - ông Nhàn nói.

Theo ông Hà, sau đó Đường “Nhuệ” nhiều lần gọi điện thoại o ép cha của ông phải bán doanh nghiệp cho mình để gán nợ, nếu không sẽ gặp đâu đánh đó.

Sau khi cha ông Hà có đơn trình báo Công an TP Thái Bình, tố cáo nhóm Đường “Nhuệ” có hành vi đập phá, cướp tài sản, tối 18-10-2017, nhóm Đường “Nhuệ” mới chịu rút khỏi doanh nghiệp Lâm Quyết. Tuy nhiên, trước khi đi, nhóm này đã đập phá tài sản, phá cửa các phòng làm việc, toàn bộ máy móc sản xuất, thiết bị văn phòng, sản phẩm đồ gỗ, lấy luôn hồ sơ tài liệu của công ty.

Theo ông Hà, sau đó gia đình ông tiếp tục tố cáo hành vi chiếm giữ, đập phá, lấy tài sản của doanh nghiệp tới các cơ quan tố tụng nhưng sau hơn năm tháng điều tra, ngày 29-3-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định không khởi tố vụ án vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Vụ án bị chìm xuồng và sau khi vợ chồng Đường “Nhuệ” và bốn đàn em bị khởi tố, ông Hà tiếp tục tố cáo hành vi cưỡng đoạt và hủy hoại tài sản của băng nhóm này.

Ông Nguyễn Văn Nhàn, em trai chủ Công ty Lâm Quyết, cho biết nhóm Đường “Nhuệ” đã chiếm giữ doanh nghiệp, đập phá, lấy đi nhiều tài sản. Ảnh: Đ.HOÀNG

Chìm xuồng vụ đánh người ngay tại trụ sở công an

Người dân Thái Bình rất sợ “uy danh” của Đường “Nhuệ” vì người này được cho là đã đánh người gãy xương hàm ngay trụ sở công an nhưng sau đó không bị xử lý.

Bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) cho hay: Sáu năm trước, Đường “Nhuệ” đã cho đàn em đe dọa, uy hiếp gia đình, sau đó chính “đại ca” này đã ra tay đánh mẹ con bà, khiến con trai bà bị vỡ xương hàm.

Theo bà Lý, năm 2014, bà có khúc mắc chuyện tiền bạc với một người tên G. ở Hà Nội. Sau đó, Đường “Nhuệ” dẫn theo đàn em tới nhà bà uy hiếp, ép trả nợ. Tiếp đến, ngày 17-11-2014, một nhóm đàn em của Đường “Nhuệ” tới nhà bà chửi bới, đe dọa và cả đêm hôm đó nhóm này vừa chửi bới vừa ném đá vào cửa nhà bà.

Vụ án không có vùng cấm Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật. Từ kết quả điều tra, sẽ giải tỏa được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho các đối tượng gây án… Trong quá trình điều tra yêu cầu phải thận trọng nhưng kiên quyết không có vùng cấm. Thượng tá NGUYỄN THANH TRƯỜNG, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Sáng 18-11-2014, theo yêu cầu của Công an phường Trần Lãm, bà cùng con trai là Mai Thế Duy tới trụ sở công an phường này để giải quyết chuyện tiền bạc với bà G. Sau khi bà và con trai có mặt tại công an phường, Đường “Nhuệ” cùng một số đàn em cũng đến trụ sở công an phường, ập vào phòng đóng cửa lại.

Theo bà Lý, ngay trước mặt công an phường, Đường “Nhuệ” vừa chửi bới, đe dọa, dùng cườm tay vả vào mặt con trai của bà. Đường “nhuệ” còn kẹp cổ bà, chửi bới. Thấy cánh cửa phòng mở, bà vùng chạy ra ngoài hô hoán Đường “Nhuệ” đánh người.

Theo bà Lý, sau khi bị nhóm Đường “Nhuệ” đánh, có một số người vận động, o ép bà giải hòa với Đường “Nhuệ” nhưng bà kiên quyết yêu cầu xử lý theo pháp luật. Chiều cùng ngày, con bà được công an đưa đi khám với kết quả anh này bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải.

Gần hai tháng sau, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nhưng sau nửa năm điều tra, ngày 5-7-2015, ông Cao Giang Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do “đã hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can trong vụ án”.

Sau đó, vụ án rơi vào im lặng, Đường “Nhuệ” tiếp tục tự tung tự tác, tiếp tục chỉ đạo đàn em thao túng các mảng làm ăn theo kiểu “xã hội đen”.

Hiện Công an TP Thái Bình đang tập trung củng cố chứng cứ việc vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em đánh người. Cơ quan này còn mở rộng điều tra vụ án, kêu gọi người dân tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm này.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội của Đường “Nhuệ” Ngày 14-4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Nội dung: Theo phản ánh của các cơ quan báo chí, Đường “Nhuệ” cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ngoài vụ án cố ý gây thương tích mà công an đã khởi tố, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen” của nhóm này, xử lý nghiêm minh…

