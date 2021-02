Bộ Công an triệt phá đường dây làm bằng giả cực "khủng", thu nhiều bằng bác sĩ giả

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 11:00 AM (GMT+7)

Khám xét đối với nhóm đối tượng tại TP.HCM, cảnh sát phát hiện nhiều bằng bác sĩ y khoa, đại học sư phạm bị làm giả để bán cho người mua.

Ngày 3/2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thông qua mạng xã hội.

Theo đó, lực lượng đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 nghi phạm Vũ Xuân Nghĩa (32 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM); Lê Huỳnh Duy Anh (26 tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Vương Huỳnh Phát Đạt (29 tuổi, quận 12, TP.HCM).

Tại đây, công an phát hiện tang vật bị làm giả gồm 3.600 phôi bằng đại học, cao đẳng và trung cấp, hơn 100 học bạ, 1.300 con dấu cao su, 200 bản sao tốt nghiệp cùng hàng trăm văn bằng, chứng chỉ.

Tạng vật gồm bằng giả, chứng chỉ, con dấu bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng nghìn file thiết kế các loại bằng cấp, chứng chỉ giả và tang vật liên quan vụ án. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện nhiều bằng bác sỹ y khoa, bằng đại học sư phạm giả đã được in sẵn tên người mua.

Qua đấu tranh bước đầu, xác định đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các nghi phạm lập và quản trị các trang web nhận, rao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả, liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội, chuyển hàng qua các bưu cục chuyển phát nhanh.

Bằng bác sĩ y khoa giả in sẵn tên người mua. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan chức năng nhận định, nếu số bằng này được đưa vào sử dụng sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm khôn lường cho xã hội.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các nghi phạm theo quy định.

