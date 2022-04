Bắt 31 đối tượng trong đường dây làm giả giấy phép lái xe, thu lợi 20 tỷ đồng

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 31 đối tượng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 29/3, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 12 tổ công tác tại TP Hà Nội, TP HCM và tỉnh Nam Định tiến hành khám xét 12 địa điểm, triệu tập 44 đối tượng liên quan đến đường dây làm giả bằng lái xe ô tô, xe máy.

Cơ quan chức năng thu giữ gần 400 bộ hồ sơ giấy phép lái xe ô tô, xe máy gồm các loại giấy tờ như: giấy khám sức khỏe, kết quả thi sát hạch… 10.800 miếng nilon dán mặt trước, sau thẻ nhựa giấy phép lái xe, 4 tập tem tròn in “Tổng cục đường bộ Việt Nam”, 7 máy in giấy màu, 4 máy in…

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 5 ổ nhóm làm giả giấy tờ xe và tạm giữ 31 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Phòng CSHS, các đối tượng đăng quảng cáo làm bằng lái xe trên mạng Zalo, Facebook ở các nhóm như: Trung tâm tiếp nhận hồ sơ GPLX”, “Trung tâm GPLX Việt Thanh”, “Dịch vụ làm BLX toàn quốc”, “ Trung tâm làm bằng lái toàn quốc”… Khi có khách hỏi, các đối tượng nói rằng có chỗ “làm chui” với giá từ 1-1,5 triệu đồng đối với bằng lái xe máy, 2-6 triệu đồng đối với ô tô tùy theo các hạng A1, A2, B1… nên sẽ không phải đi học, thi; chỉ mất 5-7 ngày là có bằng. Khách chỉ cần nộp hồ sơ gồm chứng minh thư, ảnh, số điện thoại và địa chỉ nhận bằng.

Để làm bằng giả, các đối tượng lên mạng mua ổ cứng chứa file dữ liệu để in giấy tờ, bằng lái xe giả, con dấu của các tỉnh thành. Sau đó mua máy in, máy dập, máy ép nhiệt và thẻ nhựa cứng để in phôi bằng giả và chuyển cho khách qua đường bưu điện.

Tiền sẽ được các đối tượng yêu cầu khách chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên người khác và tìm mua chứng minh nhân dân giả để tạo app (ứng dụng) nhận tiền để tránh bị phát hiện. Chỉ trong hơn 1 năm, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

