Đường dây làm giả con dấu của nhiều giám đốc bệnh viện lớn

Ngày 27/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an Hà Nội phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai ngày trước, cảnh sát kiểm tra hành chính số nhà 169 đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ thu 4 dấu tròn in chữ Bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Giao thông Vận tải, E cùng 35 dấu vuông in chữ giám đốc, trưởng và phó khoa khám sức khỏe.

Nguyễn Diệu Anh và Nguyễn Văn Quý khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát cũng thu nhiều giấy khám sức khỏe đóng dấu nhưng chưa gửi đi cùng hàng loạt giấy để sản xuất giấy khám sức khỏe giả mạo một số bệnh viện ở Hà Nội.

Công an quận Tây Hồ sau đó đã khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Diệu Anh, 21 tuổi và Nguyễn Văn Quý, 30 tuổi, đều trú huyện Ứng Hòa, về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự.

Hàng chục con dấu giả các bệnh viện lớn bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

