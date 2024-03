Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, mở nhiều tài khoản ngân hàng để đánh bạc

Ngày 31/3, thông tin từ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh làm rõ một đối tượng có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng, đánh bạc trực tuyến với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đó là N.T.T (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 16, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, đối tượng này đã có tiền án 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Qua đấu tranh, T khai nhận, vào khoảng năm 2013, đối tượng này đã mua lại 01 CMND bị bỏ quên tại một nhà nghỉ với giá 150.000đ. Sau đó, dùng ảnh của mình dán vào CMND trên rồi đem đến quầy giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn Kiên Giang và Đắk Lắk để mở 03 tài khoản.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố bị can và lấy lời khai đối tượng N.T.T

Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, từ năm 2018, T lập các tài khoản tại các website trên mạng Internet với mục đích tham gia cá độ bóng đá. Quá trình tham gia cá cược, T đã sử dụng 03 tài khoản ngân hàng được mở bằng chứng minh nhân dân giả nêu trên để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển - nhận tiền, thanh toán tiền thắng thua. Trong đó, T đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản, trung bình mỗi lần nạp từ 20 triệu đến 300 triệu đồng; mỗi trận đấu bóng, T tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 01 tỷ đồng.

Tại thời điểm bị phát hiện, cơ quan Công an xác định, chỉ tính riêng tài khoản mở tại một chi nhánh Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đối tượng T đã thực hiện hàng ngàn giao dịch chuyển - nhận tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Hiện, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để thực hiện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]