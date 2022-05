Dừng ô tô ngủ bên đường, vợ chồng thương lái bị "đạo chích" cuỗm sạch tiền hàng

Lợi dụng sơ hở của các tài xế dừng xe ngủ ven đường, nhóm “đạo chích” dùng đồ nghề chuyên dụng mở cửa trộm tài sản. Trong đó, một cặp vợ chồng buôn bán trái cây bị cuỗm gần 200 triệu tiền hàng.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thắng (SN 1998) và Nguyễn Văn Đắc (SN 1968, cùng trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đắc có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Trước đó, tối 18/5, Đắc rủ Thắng mang theo đèn pin, bao tay, cần siết chữ L rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc đường lên Tây Nguyên tìm “con mồi” là các xe ô tô dừng, đỗ ven đường để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ sáng 19/5, khi đến địa bàn xã Minh Hưng (huyện Bù Đăng, Bình Phước), phát hiện một ô tô bán tải dừng ven đường, bên trong có người ngủ, Đắc dùng cần siết chữ L mở cửa xe trộm 2 chiếc điện thoại rồi cả 2 tiếp tục di chuyển lên Tây Nguyên theo Quốc lộ 14.

Khi đến khu vực phường Nghĩa Phú (TP. Gia Nghĩa), các đối tượng phát hiện ô tô tải của ông T.D.P và vợ N.T.N (Gia Lai) dừng bên đường nên ra tay trộm túi xách bên trong có 170 triệu đồng.

Đối tượng Đắc có 5 tiền án

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, lãnh đạo Công an TP. Gia Nghĩa chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 1h sáng 20/5 (sau hơn 17 giờ nhận tin báo), Công an TP. Gia Nghĩa đã phối hợp Công an xã Phước Hòa, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) bắt giữ Đắc và Thắng khi đang lẩn trốn, thu giữ 170 triệu đồng, 1 xe mô tô, 6 điện thoại, đèn pin, bao tay, 1 cần siết chữ L.

“Hôm đó vợ chồng tôi cùng tài xế đi từ Gia Lai về các tỉnh miền Tây để thu mua trái cây, khi đến TP. Gia Nghĩa thì xe bị hư. Tài xế đi tìm thợ sửa xe, còn chúng tôi mở hờ cửa kính ô tô ngủ; đến sáng phát hiện mất túi xách bên trong có 170 triệu đồng cùng một số giấy tờ nên báo công an”, ông P. kể lại.

Lãnh đạo Công an TP. Gia Nghĩa cho biết thêm, trên địa bàn cũng đã xảy ra các vụ mất tài sản trong ô tô để ở ven đường vào ban đêm. Như trường hợp một chủ xe ở TP. Hồ Chí Minh bị kẻ gian cạy cửa ô tô trộm 1 giỏ xách bên trong có 100 triệu đồng vào 4 giờ sáng 2/1/2022 khi dừng xe ven Quốc lộ 14 đoạn qua tổ dân phố Tân Lập, phường Quảng Thành để ăn uống.

Theo lãnh đạo công an, các đối tượng thường sử dụng xe máy đi dọc các tuyến đường có nhiều xe ô tô dừng đậu, đỗ vào ban đêm. Khi phát hiện chủ xe ngủ hoặc không có chủ xe, các đối tượng cạy cửa ô tô để trộm cắp tài sản. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản để trong ô tô.

