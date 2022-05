“Hot girl” 4 tiền án trộm cắp rủ bạn “nhảy” đồ tại các cửa hàng thời trang

Hoàng Hồng Diệp lên mạng xã hội xinh đẹp như một “hot girl”, tuy nhiên, để có tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi của mình, Diệp đã rủ bạn là Nguyễn Huy Nam, cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Diệp đã có 4 tiền án cũng với tội danh trên, mới ra tù tháng 10-2021.

Trước đó, sáng 2-5, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được đơn trình báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Nạn nhân là chị P.A, nhân viên của cửa hàng Long Đình Danh Trà, bị mất một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 10h50 cùng ngày, một cặp nam nữ thanh niên chở nhau bằng xe máy nhãn hiệu Piaggio Zip không biển kiểm soát. Khi đến trước cửa hàng, nam thanh niên ngồi trên xe đỗ bên ngoài, còn cô gái đi vào trong hỏi giá sản phẩm.

Chị P.A tưởng là khách hàng nên đã đi lấy sản phẩm để tư vấn, điện thoại để trên bàn. Nhân lúc chị P.A sơ hở, “nữ khách hàng” đã trộm chiếc điện thoại di động rồi nhanh chân chạy ra ngoài lên xe máy mà đồng bọn chờ sẵn rồi phóng đi mất.

Sau thời gian điều tra, truy xét, ngày 7-5, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng Hoàng Hồng Diệp, SN 1989 và Nguyễn Huy Nam, SN 1990, cùng trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Trong đó, Nam đã có 1 tiền án tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, còn Diệp đã có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 10-2021.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiên tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu mà các đối tượng nhắm tới là các cửa hàng thời trang. Nam có nhiệm vụ chờ sẵn ở bên ngoài, còn Diệp với mánh khóe của mình vờ là khách hàng, hỏi mua để tìm sơ hở trộm cắp tài sản như điện thoại, túi xách, ví tiền, sau đó lên xe Nam phóng đi.

Số tài sản lấy được, các đối tượng bán, chia nhau. Ngoài vụ trộm cắp tại cửa hàng Danh Trà Long Đình, cặp đôi Diệp - Nam còn gây ra 3 vụ trộm khác nữa tại cửa hàng thời trang trên đường Phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm; cửa hàng thời trang trên phố Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và cửa hàng thời trang phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hiện cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an quận Hoàn Kiếm thông báo, ai là nạn nhân của các vụ trộm cắp do Hoàng Hồng Diệp và Nguyễn Huy Nam gây ra, đề nghị đến Công an quận Hoàn Kiếm (địa chỉ: số 2 - Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để giải quyết.

