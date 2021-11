Dùng dao khống chế chủ shop quần áo ở Đồng Nai để cướp xe

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Để có tiền tiêu xài, 2 nghi can đã xông vào tấn công người đi đường rồi cướp điện thoại bỏ trốn.

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Hoàng Sơn (19 tuổi) và Nguyễn Vân Hải (18 tuổi, đều ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trưa 14-11, công an nhận tin báo của anh Đ.N.H (ngụ TP Biên Hòa) là bị hai thanh niên tấn công, cướp chiếc điện thoại trị giá gần 4 triệu đồng.

Trần Bảo Duy bị công an bắt giữ cùng chiếc xe và tang vật trong vụ cướp tại một Shop quần áo. Ảnh: AX.

Nhận được tin báo, Công an xã An Phước đã phối hợp với trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành đến ngay hiện trường đồng thời tiến hành truy bắt được Lê Hoàng Sơn và Nguyễn Văn Hải.

Tại cơ quan công an, Sơn và Hải khai nhận để có tiền tiêu xài nên đã thực hiện vụ cướp tài sản nói trên. Công an cũng đã thu hồi tài sản vụ cướp.

Trước đó, vào trưa ngày 9-11, một chủ Shop quần áo tại thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) cũng đã trình báo bị thanh niên dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Chỉ sau khoảng 2 giờ điều tra, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Trần Bảo Duy (24 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành), nghi can đã khống chế chủ Shop quần áo để cướp 1 xe máy, 1 điện thoại và 2 triệu đồng.

